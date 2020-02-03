НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Домохозяйкам предложили платить государственное пособие

Источник:
«Известия»
143 1
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Госдума рассмотрит законопроект, предлагающий государству установить пособие для домохозяек. Документ в парламент внес лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

По мнению политика, если в семье минимум один несовершеннолетний ребенок, то домохозяйка сможет рассчитывать на минимальную зарплату от государства — порядка 12 тысяч рублей в месяц. Такая мера позволит поддержать рождаемость.

«Домохозяйки готовят, стирают, убирают, воспитывают детей, водят их в школу или детский сад, ходят в магазин, выполняют все домашние дела. Это тяжелый, изнуряющий, монотонный труд», — Жириновский.

Выплата пособия домохозяйкам усилит поддержку семьи — женщина сможет полноценно заниматься домашними делами и воспитывать детей, получая компенсацию от государства. Сумма выплат должна зависеть от количества детей.

Авторы законопроекта не указали потенциальные затраты федерального бюджета на исполнение документа. Между тем, только в 2020 году дополнительные выплаты по материнскому капиталу обойдутся государству в 100 миллиардов рублей.

Еще по теме
Рублю предрекли непрерывное падение
Россия заняла второе место в Европе по дешевизне бензина
Украине предрекли экономический крах
Экономист нашел способ радикально снизить бедность в России
смотреть все
Экономика #Деньги
КАРТИНА ДНЯ
•
Рублю предрекли непрерывное падение
•
Приостановлен импорт овощей и фруктов из Китая
•
Автомобильным номерам прибавят цифры
•
WhatsApp отключился на миллионах смартфонов
Подробности
•
Как китаец с коронавирусом испугался российской медицины
•
Тайна перевала Дятлова: зачем нужна мистификация?
•
«Платон» поднимает тариф: что подскочит в цене?
•
Началась «большая мутация»: астрологи рассказали о коронавирусе
Как это работает
•
Азбука ароматов: как парфюм завершает образ
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Началась «большая мутация»: астрологи рассказали о коронавирусе
•
Природные барометры: как животные предсказывают погоду?
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Жителя Барнаула осудят за порно-ролики с женой
Сибирь 03.02.2020 21:51
Жители Забайкалья скупили трехгодичный запас масок
Сибирь 03.02.2020 19:30
Медведь в Красноярском крае полмесяца играл в избе. ВИДЕО
Сибирь 03.02.2020 17:04
Вирусолог развеял миф о губительности мороза для коронавируса
Сибирь 03.02.2020 17:00
Самое популярное
Петров отказывался сниматься в фильме «Лед 2»
4639
США потребовали от России вернуть Крым
3976
Медики рассказали о состоянии заболевшего коронавирусом в Сибири
3869
Началась «большая мутация»: астрологи рассказали о коронавирусе
3529
Обсуждение (1)
КАРТИНА ДНЯ
•
Рублю предрекли непрерывное падение
•
Приостановлен импорт овощей и фруктов из Китая
•
Автомобильным номерам прибавят цифры
•
WhatsApp отключился на миллионах смартфонов
Подробности
•
Как китаец с коронавирусом испугался российской медицины
•
Тайна перевала Дятлова: зачем нужна мистификация?
•
«Платон» поднимает тариф: что подскочит в цене?
•
Началась «большая мутация»: астрологи рассказали о коронавирусе
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Warface дарит крутые пушки в тарифе «Игровой»
•
Игроки Ростелекома получили преимущества в Warface и ArcheAge
•
Адрес и пароль: как попасть в настройки роутера
•
Тариф «Игровой»: как стать киберспортсменом
•
Акция для геймеров: тариф «Игровой» за подключение друга
•
Попробуй новое ТВ: раздача бесплатного Wink продолжается
Мультимедиа
•
Семь крещенский купелей Новосибирска. ИНФОГРАФИКА
•
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
•
Экзоты, гиганты и милашки на выставке кошек. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Путин помиловал осужденную за наркотики израильтянку
101
США потребовали от России вернуть Крым
91
Путин поручил ужесточить наказание за оскорбления
84
США обеспечат Белоруссию нефтью
62
Силовикам откроют данные россиян
59