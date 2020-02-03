Домохозяйкам предложили платить государственное пособие

Госдума рассмотрит законопроект, предлагающий государству установить пособие для домохозяек. Документ в парламент внес лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

По мнению политика, если в семье минимум один несовершеннолетний ребенок, то домохозяйка сможет рассчитывать на минимальную зарплату от государства — порядка 12 тысяч рублей в месяц. Такая мера позволит поддержать рождаемость.

«Домохозяйки готовят, стирают, убирают, воспитывают детей, водят их в школу или детский сад, ходят в магазин, выполняют все домашние дела. Это тяжелый, изнуряющий, монотонный труд», — Жириновский.

Выплата пособия домохозяйкам усилит поддержку семьи — женщина сможет полноценно заниматься домашними делами и воспитывать детей, получая компенсацию от государства. Сумма выплат должна зависеть от количества детей.

Авторы законопроекта не указали потенциальные затраты федерального бюджета на исполнение документа. Между тем, только в 2020 году дополнительные выплаты по материнскому капиталу обойдутся государству в 100 миллиардов рублей.