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Приостановлен импорт овощей и фруктов из Китая

Источник:
РИА Новости
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Фото: © Sibnet.ru

Одна из крупнейших российских сетей «Магнит» приостановила поставки фруктов и овощей из Китая из-за распространения коронавируса.

«Китайские помидоры, перец, мандарины, виноград и помело составили около 3% оборота "Магнита" по итогам 2019 года. С начала года компания начала импортировать эти товары из других стран», — говорится в сообщении компании.

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В частности, китайскую продукцию заменят фрукты и овощи из Марокко, Израиля и Турции. Кроме этого, сеть увеличила закупки российских овощей. В результате китайский импорт был полностью заменен.

Компания заверила, что приостановка китайского импорта не скажется на стоимости продуктов. Ранее Россия временно остановила железнодорожное сообщение с Китаем и ограничила авиаперелеты.

Тема: Распространение китайского вируса
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