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Изменились правила выдачи шенгенских виз для туристов

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Правила выдачи шенгенских виз изменились, с 3 февраля их получение упрощается для туристов с хорошей визовой историей.

Добросовестные туристы смогут рассчитывать на выдачу более длительных виз и постепенное увеличение срока пребывания, говорится в сообщении на официальном сайте Европарламента. Изменения касаются туристов из любых государств.

Кроме этого, теперь подать заявление на визу можно будет за полгода до поездки, а не за три месяца. Таким образом, турист сможет получить все необходимые для поездки документы заблаговременно.

Шенгенская виза позволят туристам свободно посещать страны Евросоюза, входящие в так называемую Шенгенскую зону, без дополнительного пограничного контроля.

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