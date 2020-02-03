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Дочь Джонни Деппа примерила прозрачное платье

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © instagram.com/lilyrose_depp/

Американская модель Лили-Роуз Депп, дочь актера Джонни Деппа и певицы Ванессы Паради, вышла на публику в прозрачном платье без нижнего белья.

Депп пришла на церемонию вручения кинопремии BAFTA, которая состоялась в Лондоне 3 февраля. 20-летняя девушка выбрала для выхода черное платье из кружевной прозрачной ткани французского модного бренда Chanel.

На опубликованной в Instagram фотографии модель позирует перед камерой без нижнего белья — из-под прозрачного наряда у нее просвечивает обнаженная грудь. Откровенный образ дополнен браслетами, а также черными туфлями на высоком каблуке.

Депп является официальным лицом модного дома Chanel, а первые откровенные съемки в обнаженном виде девушка опубликовала еще несовершеннолетней, чем возмутила многих пользователей соцсетей.

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Топ комментариев

Лама сибирь

интересно а по зарплатам на каком месте ?

Fazar

Ни один не назвал зарплату в России, - все средняя. Пример; - Чубайс получает 1000000 я рубль какая средняя...

great_america

Да зарплаты в России как в бедных отсталых африканских странах.

a-n-atol

не уговаривать надо, а штрафы накладывать такие чтоб не повадно было

Uynachalnica

Это намек на то, что пора ценам вверх?