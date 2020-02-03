Дочь Джонни Деппа примерила прозрачное платье

Американская модель Лили-Роуз Депп, дочь актера Джонни Деппа и певицы Ванессы Паради, вышла на публику в прозрачном платье без нижнего белья.

Депп пришла на церемонию вручения кинопремии BAFTA, которая состоялась в Лондоне 3 февраля. 20-летняя девушка выбрала для выхода черное платье из кружевной прозрачной ткани французского модного бренда Chanel.

На опубликованной в Instagram фотографии модель позирует перед камерой без нижнего белья — из-под прозрачного наряда у нее просвечивает обнаженная грудь. Откровенный образ дополнен браслетами, а также черными туфлями на высоком каблуке.

Депп является официальным лицом модного дома Chanel, а первые откровенные съемки в обнаженном виде девушка опубликовала еще несовершеннолетней, чем возмутила многих пользователей соцсетей.