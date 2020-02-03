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Рублю предрекли непрерывное падение

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Российский рубль в течение ближайших двух лет ожидает непрерывное падение, прогнозируют аналитики Nordea Bank.

По оценке экспертов, к концу 2020 года за евро станут давать 71 рубль, а в 2021-м — 80 рублей, передает РИА Новости. Инвесторы начнут отказываться от рубля из-за непредсказуемости американской экономической политики.

Однако в первом квартале 2020 года рубль будет расти. В апреле доллар может подешеветь до 60,5 рубля, а евро — до 65,9 рубля из-за влияния апреля, который считается наиболее благополучным периодом для российской экономики из-за роста экспортных доходов.

Во втором квартале ситуация ухудшится — президентская кампания в США начнет набирать обороты, а Федеральная резервная система может сократить скупки активов. Скорее всего, это снизит спрос на инвестиции в российскую валюту.

Центробанк России в понедельник, 3 февраля, установил курс доллара на уровне 63,1385 рубля, а евро 69,4151 рубля. С начала торгов на Московской бирже российская валюта подешевела примерно на 60 копеек.

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