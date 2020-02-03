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Жители Забайкалья скупили трехгодичный запас масок

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Жители Забайкальского края скупили за неделю трехгодичных запас медицинских масок на фоне панических настроений из-за распространения коронавируса. Губернатор поручил установить особый контроль за наличием лекарств и необходимых медицинских средств в регионе, сообщила пресс-служба губернатора Забайкалья.

«Если действительно за последнюю неделю раскупили трехгодичный объем масок, то нужно брать эту ситуацию на контроль. Этот вопрос проработан по всем районам края, но нужно продолжать следить за постоянным наличием необходимого», — сообщил первый зампред правительства Забайкалья Сергей Нехаев.

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По словам зампреда правительства региона Аягмы Ванчиковой, стоимость медицинских масок в регионе значительно увеличилась. «Необходимо провести качественный мониторинг наличия препаратов, медсредств. Антимонопольная служба должна установить контроль за ценами в аптеках. У нас есть сведения, что вчера маски стоили 1,2 рубля, а к вечеру их уже продавали за 10 рублей», — отметила она.

Правительство Забайкальского края совместно с аптечными сетями решает вопрос о закупке дополнительных медицинских масок в связи с ажиотажным спросом на них. Дефицита противовирусных лекарств в Забайкалье нет.

Гражданам также рекомендуется как можно чаще мыть руки, проводить влажную уборку помещений и поверхностей с максимальной частотой, избегать контакта с заболевшими и мест массового скопления людей.

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Топ комментариев

Лама сибирь

интересно а по зарплатам на каком месте ?

Fazar

Ни один не назвал зарплату в России, - все средняя. Пример; - Чубайс получает 1000000 я рубль какая средняя...

great_america

Да зарплаты в России как в бедных отсталых африканских странах.

Danilon

Мракобесие. Ну давайте ещё список богов туда напишем. Можно ещё сделать религию обязательной. Россия...

Uynachalnica

Это намек на то, что пора ценам вверх?