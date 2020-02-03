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Бойцы спецназа ФСБ погибли в Сирии

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Четверо бойцов центра специального назначения ФСБ России погибли в Сирии, автомобиль с российскими спецназовцами подорвался на фугасе в районе Алеппо. Инцидент произошел 1 февраля.

Первым о гибели четверых сотрудников ФСБ в Сирии написал Telegram-канал «Канал специального назначения», указав, что ЧП произошло в результате минометного обстрела, позднее в СМИ попали фотографии военных, пишет Baza.

Согласно обнародованным данным, в Сирии были убиты майор Булат Ахматьянов и лейтенант Всеволод Трофимов из управления «С» ЦСН ФСБ, а также майор Дмитрий Минов и капитан Руслан Гимадиев из управления «К» ЦСН.

Минобороны России, а также ФСБ пока никак не комментирует информацию о гибели российских военных в Сирии.

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