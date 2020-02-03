Вирусолог развеял миф о губительности мороза для коронавируса

Морозы не губительны для вирусов, оптимальная для них температура — минус 80 градусов, а самое опасное для болезнетворного организма — таяние, сообщил завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета, доктор биологических наук Сергей Нетесов.

«Кто-то считает, что мороз убивает вирусы, но я бы сказал по-другому: мороз, наоборот, сохраняет вирус. В «Векторе» (государственный научный центр вирусологии) все вирусы хранят в морозилках. И они хорошо себя чувствуют. Для них губительно размораживание и таяние», — объяснил Нетесов.

Коронавирус 2019-nCoV появился в Китае. Изначально передался от животного к человеку. Первый случай заражения официально зарегистрировали в городе Ухане 12 декабря. За полтора месяца заразилось 17,2 тысячи человек, 361 пациент умер.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку вызываемой коронавирусом пневмонии чрезвычайной ситуацией международного значения. Россия прервала железнодорожное сообщение с Китаем и усилила санитарный контроль в аэропортах. Сейчас в России зафиксировано два больных коронавирусом пациента — в Тюмени и Забайкальском крае. Оба находятся в больницах.