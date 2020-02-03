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Вирусолог развеял миф о губительности мороза для коронавируса

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Морозы не губительны для вирусов, оптимальная для них температура — минус 80 градусов, а самое опасное для болезнетворного организма — таяние, сообщил завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета, доктор биологических наук Сергей Нетесов.

«Кто-то считает, что мороз убивает вирусы, но я бы сказал по-другому: мороз, наоборот, сохраняет вирус. В «Векторе» (государственный научный центр вирусологии) все вирусы хранят в морозилках. И они хорошо себя чувствуют. Для них губительно размораживание и таяние», — объяснил Нетесов.

Коронавирус 2019-nCoV появился в Китае. Изначально передался от животного к человеку. Первый случай заражения официально зарегистрировали в городе Ухане 12 декабря. За полтора месяца заразилось 17,2 тысячи человек, 361 пациент умер.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку вызываемой коронавирусом пневмонии чрезвычайной ситуацией международного значения. Россия прервала железнодорожное сообщение с Китаем и усилила санитарный контроль в аэропортах. Сейчас в России зафиксировано два больных коронавирусом пациента — в Тюмени и Забайкальском крае. Оба находятся в больницах.

Тема: Распространение китайского вируса
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Топ комментариев

Лама сибирь

интересно а по зарплатам на каком месте ?

Fazar

Ни один не назвал зарплату в России, - все средняя. Пример; - Чубайс получает 1000000 я рубль какая средняя...

great_america

Да зарплаты в России как в бедных отсталых африканских странах.

Danilon

Мракобесие. Ну давайте ещё список богов туда напишем. Можно ещё сделать религию обязательной. Россия...

Uynachalnica

Это намек на то, что пора ценам вверх?