Фильм дня: «В погоне за счастьем»

Трогательная драма «В погоне за счастьем» рассказывает о тяжелой судьбе мужчины, который прошел тернистый путь, чтобы обеспечить себя и своего ребенка.

В центре сюжета отец-одиночка Крис Гарднер. У него есть жена и пятилетний сын, а еще много долгов и отсутствие постоянной работы, приносящей доход. Пик проблем наступает, когда его жена не выдерживает бедности и уезжает в другой город. У Криса отбирают дом за долги, и он вместе с сыном оказывается на улице. Им приходится выживать, и не терять надежду на светлое будущее.

Фильм не только о погоне за деньгами, которые нужны для элементарного выживания, но в первую очередь о родительской любви в тяжелых условиях, об искренней вере в себя и о том, как не растерять человечность в таких условиях.

Интересно, что роль Криса и его сына сыграли реальные отец и сын — Уилл Смит и Джейден Смит. При этом старший Смит великолепно исполнил свою роль, сумев задеть все струны человеческой души. Нет сомнений, что просмотр фильма доведет до слез, потому что он очень душевный. Непростая судьба героя заставляет искренне сопереживать.