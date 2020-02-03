Обнаружен новый способ передачи коронавируса

Китайские ученые обнаружили следы нового коронавируса в фекалиях инфицированных пациентов, что указывает на дополнительный способ передачи болезни.

Ранее медики были уверены, что вирус распространяется воздушно-капельным путем и через физический контакт, пишет AsiaOne. Новые данные подтверждают возможность фекально-оральной передачи вируса.

Врачам уже посоветовали обратить пристальное внимание на симптомы пневмонии, вызванной новой коронавирусной инфекцией, а также принять меры индивидуальной защиты от рвоты и фекалий зараженных пациентов.

Отмечается, что после выхода из кишечника вирус может вступить в контакт сначала с руками, а потом с лицом человека. Также вирус может распространиться в туалете, когда человек смывает за собой, что поставит под угрозу других посетителей.

По последним данным, жертвами коронавируса стали 361 человек, общее число заболевших в Китае превысило 17 тысяч, выздоровели 475 человек. В России зафиксированы два случая заражения китайским вирусом.