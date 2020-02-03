Мишустин пообещал депортировать иностранцев с коронавирусом

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что ситуация с распространением коронавируса на территории России находится под контролем. Подписан план по предупреждению распространению инфекции, предусматривающий депортацию иностранцев с коронавирусом.

«Чтобы не допустить распространения инфекции в нашей стране, приняты все необходимые меры, работает оперативный штаб, ситуация под контролем», — приводит ТАСС слова Мишустина, сказанные им на оперативном совещании со своими заместителями.

Премьер напомнил, что Всемирная организация здравоохранения признала ситуацию с распространением коронавируса чрезвычайной. Недавно был подписан национальный план по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории России. Эта инфекция также была добавлена в перечень особо опасных заболеваний.

«Это позволит осуществлять депортацию иностранных граждан, если у них будет выявлена такая болезнь, и вводить специальные ограничительные меры. В том числе это изоляция и карантин», — пояснил Мишустин.

По его словам, сейчас все органы власти координируют свои действия по борьбе с инфекцией. Уже ограничено передвижение граждан Китая через российскую границу, больные, у которых выявлен вирус, изолированы, им оказывается вся необходимая помощь. Мишустин также напомнил, что было приостановлено движение на границе с Монголией и введен временный запрет на выдачу групповых туристических и рабочих виз гражданам КНР.

«В целом субъекты Российской Федерации готовы, в медицинских организациях сформированы запасы средств индивидуальной защиты, которые необходимы для дезинфекции, и соответствующее количество лекарственных препаратов, сформирован дополнительный коечный фонд, готовый к развертыванию при необходимости в соответствии с национальным планом», — доложила вице-премьер Татьяна Голикова.