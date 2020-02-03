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Пассажир электрички напал на полицейского в Новосибирске. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © УТ МВД по СФО

Пьяный пассажир новосибирской электрички обматерил полицейских и напал на одного из них, сообщает Управление на транспорте МВД РФ по СФО.

Сотрудники линейного отдела на станции Инская обнаружили в одном из вагонов пассажира, распивающего алкоголь. Услышав от полицейских, что в отношении него составят протокол об административном правонарушении, нетрезвый мужчина стал агрессивно реагировать на требования транспортных полицейских и ударил одного из них в грудную клетку.

«В соответствии с ФЗ «О полиции» патрульные вынужденно применили к гражданину физическую силу и специальные средства. При доставлении в служебное помещение 27-летний задержанный неоднократно оскорблял сотрудников, выражался в их адрес нецензурной бранью», — говорится в сообщении.

Пассажир привлечён к административной ответственности за правонарушение, предусмотренное частью 1 статьи 20.20 КОАП РФ (потребление (распитие) алкогольной продукции в запрещённых местах). 

Решается вопрос о возбуждении в отношении данного гражданина уголовного дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 318 и 319 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти и оскорбление представителя власти).

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Лама сибирь

интересно а по зарплатам на каком месте ?