Пассажир электрички напал на полицейского в Новосибирске. ВИДЕО

Пьяный пассажир новосибирской электрички обматерил полицейских и напал на
одного из них, сообщает Управление на транспорте МВД РФ по СФО.
Сотрудники линейного отдела на станции Инская обнаружили
в одном из вагонов пассажира, распивающего алкоголь. Услышав от
полицейских, что в отношении него составят протокол об административном
правонарушении, нетрезвый мужчина стал агрессивно реагировать на требования
транспортных полицейских и ударил одного из них в грудную клетку.
«В соответствии с ФЗ «О полиции» патрульные вынужденно
применили к гражданину физическую силу и специальные средства. При доставлении
в служебное помещение 27-летний задержанный неоднократно оскорблял сотрудников,
выражался в их адрес нецензурной бранью», — говорится в сообщении.
Пассажир привлечён к административной ответственности за
правонарушение, предусмотренное частью 1 статьи 20.20 КОАП РФ (потребление
(распитие) алкогольной продукции в запрещённых местах).
Решается вопрос о возбуждении в отношении данного гражданина
уголовного дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 318 и 319 УК
РФ (применение насилия в отношении представителя власти и оскорбление
представителя власти).