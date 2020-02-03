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Арктический холод отступит от Восточной Сибири

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Сильные морозы продержатся в Иркутской области, Забайкалье и Бурятии до середины недели, после чего придет потепление, сообщила Sibnet.ru представитель Забайкальского гидрометцентра.

По Забайкальскому краю во вторник и среду продержится морозная погода без осадков, ветер слабый. Температура ночью -33… -38, местами -39… -44, по южной половине края до -33 градусов. Днем -16… -21, местами -22… -27, по югу до -16 градусов.

В четверг в Забайкалье ожидается потепление, небольшой снег, ветер северо-западный с порывами до 13 метров в секунду. Температура ночью -33… -38, местами до -29 градусов. Днем -14… -19, местами -5… -10 градусов.

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По Бурятии во вторник преимущественно без осадков, ветер восточный с порывами до 12 метров в секунду. Температура -33… -38, местами -43… -48, по Прибайкалью и северо-западу до -28. Днем -20… -25 градусов, местами -30… -35, по Прибайкалью -16… 21.

В среду и четверг местами слабый снег, ветер западный с порывами до 12 метров в секунду. Температура ночью -27… -32, местами -36… -41 градус. Днем -18… -23, по юго-западу и Прибайкалью -11… -16 градусов.

В Иркутской области во вторник местами небольшой снег, ветер восточный с порывами до 14 метров в секунду. Температура ночью -26… -31, при прояснении до -37, а местами до -48 градусов. Днем -12… -17, местами -22… -27 градусов. В среду и четверг температура ночью -18… -23, при прояснении до -33 градусов. Днем -8… -13, в западных районах -3… -8 градусов, сообщили иркутские синоптики.

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Топ комментариев

Иркут 69

Увы нет. Это безумие и мракобесие...

Fazar

Патриарх Кирилл сказал, что в СССР без бога ничего не получалось. А, что не получалось? Строит заводы...

suportar

Буддистов у нас немало. А еще море людей, у которых вообще шаманы. Им что, особый вариант конституции...

suportar

А это не оскорбит религиозные чувства буддистов и сатанистов?

Лама сибирь

интересно а по зарплатам на каком месте ?