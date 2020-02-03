Арктический холод отступит от Восточной Сибири

Сильные морозы продержатся в Иркутской области, Забайкалье и Бурятии до середины недели, после чего придет потепление, сообщила Sibnet.ru представитель Забайкальского гидрометцентра.

По Забайкальскому краю во вторник и среду продержится морозная погода без осадков, ветер слабый. Температура ночью -33… -38, местами -39… -44, по южной половине края до -33 градусов. Днем -16… -21, местами -22… -27, по югу до -16 градусов.

В четверг в Забайкалье ожидается потепление, небольшой снег, ветер северо-западный с порывами до 13 метров в секунду. Температура ночью -33… -38, местами до -29 градусов. Днем -14… -19, местами -5… -10 градусов.

По Бурятии во вторник преимущественно без осадков, ветер восточный с порывами до 12 метров в секунду. Температура -33… -38, местами -43… -48, по Прибайкалью и северо-западу до -28. Днем -20… -25 градусов, местами -30… -35, по Прибайкалью -16… 21.

В среду и четверг местами слабый снег, ветер западный с порывами до 12 метров в секунду. Температура ночью -27… -32, местами -36… -41 градус. Днем -18… -23, по юго-западу и Прибайкалью -11… -16 градусов.

В Иркутской области во вторник местами небольшой снег, ветер восточный с порывами до 14 метров в секунду. Температура ночью -26… -31, при прояснении до -37, а местами до -48 градусов. Днем -12… -17, местами -22… -27 градусов. В среду и четверг температура ночью -18… -23, при прояснении до -33 градусов. Днем -8… -13, в западных районах -3… -8 градусов, сообщили иркутские синоптики.