Автомобильным номерам прибавят цифры

Автомобильные номера с универсальными трехзначными кодами для всех регионов появятся в России, обнародован соответствующий проект приказа МВД.

Сейчас подразделения ГИБДД выдают номера с трехзначными цифрами в коде субъекта, если он начинается только на единицу или семерку. В министерстве предложили снять ограничения для остальных цифр, однако оставить исключение для нуля, пишет «Коммерсантъ».

В частности, в Москве можно будет получить номера с кодом 497 или 999, в Санкт-Петербурге — 278 или 878, Омской области — 555, в Свердловской области — 666, в Татарстане — 616, в Алтайском крае — 222.

Это позволит увеличить число возможных комбинаций регистрационных знаков. При этом эксперты заверили, что проблем при внедрении новых комбинаций не будет. МВД провело замеры, показавшие, что в коде региона помещается 444, а четверка — самый широкий символ.