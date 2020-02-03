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Автомобильным номерам прибавят цифры

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Автомобильные номера с универсальными трехзначными кодами для всех регионов появятся в России, обнародован соответствующий проект приказа МВД.

Сейчас подразделения ГИБДД выдают номера с трехзначными цифрами в коде субъекта, если он начинается только на единицу или семерку. В министерстве предложили снять ограничения для остальных цифр, однако оставить исключение для нуля, пишет «Коммерсантъ».

В частности, в Москве можно будет получить номера с кодом 497 или 999, в Санкт-Петербурге — 278 или 878, Омской области — 555, в Свердловской области — 666, в Татарстане — 616, в Алтайском крае — 222.

Это позволит увеличить число возможных комбинаций регистрационных знаков. При этом эксперты заверили, что проблем при внедрении новых комбинаций не будет. МВД провело замеры, показавшие, что в коде региона помещается 444, а четверка — самый широкий символ.

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Топ комментариев

Иркут 69

Увы нет. Это безумие и мракобесие...

Fazar

Патриарх Кирилл сказал, что в СССР без бога ничего не получалось. А, что не получалось? Строит заводы...

suportar

Буддистов у нас немало. А еще море людей, у которых вообще шаманы. Им что, особый вариант конституции...

suportar

А это не оскорбит религиозные чувства буддистов и сатанистов?

Лама сибирь

интересно а по зарплатам на каком месте ?