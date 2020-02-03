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Собчак проанонсировала выход своего шоу на Первом канале

Источник:
Sibnet.ru
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Телеведущая Ксения Собчак разместила в соцсети ролик, где намекает на свое будущее шоу на Первом канале, предполагается что программа будет как-то связана с проектом Андрея Малахова.

На видео Собчак лежит в ванне, из которой течет вода. Ей звонит Андрей, сосед снизу, и сообщает, что ведущая его топит. Ксения отвечает, что очень тщательно готовится к выходу, а ему не помешал бы ремонт. В конце ролика появляется логотип Первого канала.

Никаких подробностей о новом шоу Собчак пока не известно. Судя по намекам ведущей в ролике, это будет проект, который поборется с рейтингами программы «Привет, Андрей» Андрея Малахова на канале «Россия 1».


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