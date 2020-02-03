Собчак проанонсировала выход своего шоу на Первом канале

Телеведущая Ксения Собчак разместила в соцсети ролик, где намекает на свое будущее шоу на Первом канале, предполагается что программа будет как-то связана с проектом Андрея Малахова.

На видео Собчак лежит в ванне, из которой течет вода. Ей звонит Андрей, сосед снизу, и сообщает, что ведущая его топит. Ксения отвечает, что очень тщательно готовится к выходу, а ему не помешал бы ремонт. В конце ролика появляется логотип Первого канала.

Никаких подробностей о новом шоу Собчак пока не известно. Судя по намекам ведущей в ролике, это будет проект, который поборется с рейтингами программы «Привет, Андрей» Андрея Малахова на канале «Россия 1».