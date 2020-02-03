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Прилетевших из Китая пассажиров увезли в больницу в Иркутске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Четверо пассажиров, прибывших в понедельник в Иркутск рейсом из Пекина, госпитализировали в областную инфекционную больницу, сообщила пресс-служба правительство Приангарья.

У всех госпитализированных повышенная температура. Это выяснилось при проведении термометрии, которую специалисты санитарно-карантинного контроля Роспотребнадзора осуществляют на борту самолета.

«Предварительный диагноз заболевших — ОРВИ. Граждане, контактировавшие с больными, изолированы в медицинские организации для осмотра. У всех будут проведены диагностические исследования с учетом эпидемиологической ситуации и на коронавирусную инфекцию», — цитирует пресс-служба сообщение регионального Минздрава.

В пятницу, 31 января стало известно, что в коронавирус пересек границу России. Двух пациентов с таким диагнозом выявили в Тюмени и в Забайкальском крае. 

Тема: Распространение китайского вируса
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Иркут 69

Увы нет. Это безумие и мракобесие...

Fazar

Патриарх Кирилл сказал, что в СССР без бога ничего не получалось. А, что не получалось? Строит заводы...

suportar

Буддистов у нас немало. А еще море людей, у которых вообще шаманы. Им что, особый вариант конституции...

suportar

А это не оскорбит религиозные чувства буддистов и сатанистов?

Иркут 69

Дурдом. Православнутость головного мозга, причём в тяжелейшей форме... 😦