Прилетевших из Китая пассажиров увезли в больницу в Иркутске

Четверо пассажиров, прибывших в понедельник в Иркутск рейсом из Пекина, госпитализировали в областную инфекционную больницу, сообщила пресс-служба правительство Приангарья.



У всех госпитализированных повышенная температура. Это выяснилось при проведении термометрии, которую специалисты санитарно-карантинного контроля Роспотребнадзора осуществляют на борту самолета.



«Предварительный диагноз заболевших — ОРВИ. Граждане, контактировавшие с больными, изолированы в медицинские организации для осмотра. У всех будут проведены диагностические исследования с учетом эпидемиологической ситуации и на коронавирусную инфекцию», — цитирует пресс-служба сообщение регионального Минздрава.

В пятницу, 31 января стало известно, что в коронавирус пересек границу России. Двух пациентов с таким диагнозом выявили в Тюмени и в Забайкальском крае.