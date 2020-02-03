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Томск и Омск оказались под прицелом «Ревизорро»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © предоставлено каналом «Пятница»
Программа «Ревизорро» выберет города для съемок с помощью народного голосования, среди сибирских регионов больше всего голосов набрали Томск и Омск.

Суть народного голосования заключается в том, чтобы жители городов России сами предлагали программе приехать в их регион и проверить организации общепита и предоставления услуг.

В 20-ку самых популярных городов вошли три сибирских региона — Томск (12 место), Омск (13 место) и Новосибирск (20 место). Голосование продолжается, каждый пользователь может поднять свой город в рейтинге.

Ранее стало извсетно, что ведущей нового сезона «Ревизорро» стала экс-участница реалити «Пацанки» Ксения Милас. Объектами проверок станут в первую очередь заведения, которые ранее не удалось проверить Елене Летучей. Это места, из которых с кулаками выгоняли съемочную группу «Ревизорро» и грозили расправой.

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Иркут 69

Увы нет. Это безумие и мракобесие...

Fazar

Патриарх Кирилл сказал, что в СССР без бога ничего не получалось. А, что не получалось? Строит заводы...

suportar

Буддистов у нас немало. А еще море людей, у которых вообще шаманы. Им что, особый вариант конституции...

suportar

А это не оскорбит религиозные чувства буддистов и сатанистов?

Иркут 69

Дурдом. Православнутость головного мозга, причём в тяжелейшей форме... 😦