Томск и Омск оказались под прицелом «Ревизорро»

Программа «Ревизорро» выберет города для съемок с помощью народного голосования, среди сибирских регионов больше всего голосов набрали Томск и Омск.

Суть народного голосования заключается в том, чтобы жители городов России сами предлагали программе приехать в их регион и проверить организации общепита и предоставления услуг.

В 20-ку самых популярных городов вошли три сибирских региона — Томск (12 место), Омск (13 место) и Новосибирск (20 место). Голосование продолжается, каждый пользователь может поднять свой город в рейтинге.

Ранее стало извсетно, что ведущей нового сезона «Ревизорро» стала экс-участница реалити «Пацанки» Ксения Милас. Объектами проверок станут в первую очередь заведения, которые ранее не удалось проверить Елене Летучей. Это места, из которых с кулаками выгоняли съемочную группу «Ревизорро» и грозили расправой.