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Сестры новой Русалочки станут темнокожими

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Walt Disney Feature Animation

Создатели ремейка мультфильма «Русалочка» объявили кастинг на роли сестер главной героини, планируется, что актрисы будут темнокожие.

На роль Русалочки утверждена темнокожая актриса Хэлли Бэйли. Сейчас ищут актрис на роли ее сестер Аттины, Аланы, Адельи, Акваты, Аристы и Андрины. По информации The disinsider, рассматривать будут темнокожих актрис.

Оригинальный мультфильм «Русалочка» основан на одноименной сказке Ханса Кристиана Андерсена, он вышел в свет в 1989 году. Производство ремейка начнется в 2020 году.



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Иркут 69

Увы нет. Это безумие и мракобесие...

Fazar

Патриарх Кирилл сказал, что в СССР без бога ничего не получалось. А, что не получалось? Строит заводы...

suportar

Буддистов у нас немало. А еще море людей, у которых вообще шаманы. Им что, особый вариант конституции...

suportar

А это не оскорбит религиозные чувства буддистов и сатанистов?

Иркут 69

Дурдом. Православнутость головного мозга, причём в тяжелейшей форме... 😦