Сестры новой Русалочки станут темнокожими

Создатели ремейка мультфильма «Русалочка» объявили кастинг на роли сестер главной героини, планируется, что актрисы будут темнокожие.

На роль Русалочки утверждена темнокожая актриса Хэлли Бэйли. Сейчас ищут актрис на роли ее сестер Аттины, Аланы, Адельи, Акваты, Аристы и Андрины. По информации The disinsider, рассматривать будут темнокожих актрис.

Оригинальный мультфильм «Русалочка» основан на одноименной сказке Ханса Кристиана Андерсена, он вышел в свет в 1989 году. Производство ремейка начнется в 2020 году.