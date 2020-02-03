Ужесточить наказание для шумных соседей предложили в Госдуме

Группа депутатов Госдумы разработала пакет поправок в КоАП и Жилищный кодекс, вводящих на федеральном уровне для шумных соседей штрафы до 50 тысяч рублей, сообщила член комитета по труду и соцполитике ГД Ольга Павлова.

Сейчас федерального «закона о тишине» не существует, поэтому в каждом регионе действуют свои правила. «Документ охватывает актуальные проблемы, оставшиеся "за бортом " правового регулирования», –– сказала «Известиям» Павлова. Она отметила, что законопроект позволит сделать жизнь в многоквартирных домах более комфортной.

Законопроект предполагает появление на федеральном уровне наказания за нарушение тишины в многоквартирных домах в ночное время (с 23.00 до 7.00). Денежное наказание для граждан составит от 5 тысяч до 50 тысяч рублей, для юридических лиц — от 50 тысяч до 150 тысяч рублей.

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Административный штраф выпишут собственникам квартир за систематическое нарушение тишины — более двух раз в месяц. Если же жить соседям мешает кафе или другое заведение в жилом доме, которое постоянно не соблюдает правила, деятельность предприятия может быть приостановлена на 90 дней, сказано в проекте.

При этом нарушением тишины не будут считаться звуки, источник которых — «обычная жизнедеятельность человека», уточняется в поправках. Это, например, крик ребенка, звук шагов при обычной ходьбе, шум воды в инженерных системах и так далее.