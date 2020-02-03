Новокузнечанин оплатил пенсионерам лекарства в аптеке

Житель Новокузнецка решил помочь пенсионерам и оплатил нескольким из них покупки на кассе, сообщил сам сибиряк на своей странице «ВКонтакте».

«Оплатил пенсионерам лекарства в аптеке, считаю, что это довольно хороший способ поднять им настроение и сделать приятный сюрприз», — написал пользователь Михаил Сергеевич в соцсетях.

Он опубликовал видео, на котором видно, как он в аптеке всем пенсионерам предлагает оплатить их покупки. бабушки и дедушки удивлены, но не отказываются. При этом никто из них не стал брать дополнительные лекарства за чужой счет.

Видео набрало более 100 тысяч просмотров. Большинство пользователей хвалит мужчину за добрый поступок. Новокузнечанин предлагает всех скидываться на добрые дела, и присылать ему идеи для таких акций.