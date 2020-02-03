Как китаец с коронавирусом испугался российской медицины

Гражданин Китая, попавший в больницу в Забайкальском крае с коронавирусом, стал для России громким событием дважды — когда его госпитализировали, и когда он начал жаловаться: на «молчаливых» российских врачей, график их работы, и на то, что о своем диагнозе он узнал из СМИ. Медики, в свою очередь, яростно опровергают обвинения пациента.

В пятницу, 31 января стало известно, что коронавирус пресек границу России. Одного из его переносчиков — китайца Ван Юньбиня — «поймали» забайкальские медики и изолировали в инфекционную больницу.

Позже выяснилось, что гражданин КНР недавно приехал из Поднебесной вместе с женой-россиянкой и двухлетней дочерью. Женщину и малышку также поместили в стационар. В субботу краевой Минздрав поспешил успокоить земляков, сообщив, что состояние гражданина Китая оценивается как удовлетворительное, и поводов для паники нет.

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А в воскресенье сам Ван Юньбинь связался с местными СМИ и с возмущением заявил, что узнал о своем диагнозе из новостей, а не от врачей.

«Здравствуйте, я тот китаец из российских новостей из Забайкальского края, который якобы заражен. Я всего лишь кашляю, больше ничего не беспокоит, врачи не говорят мне, что я заражен и не дают мне результаты анализов. О том, что я, возможно, заражен — узнал из новостей», — цитирует пациента «Чита.ру».

Он извинился перед жителями России за то, что приехал в страну и объяснил, что не знал о возможной болезни: «Мне, возможно, не следовало никуда ехать, я лишь взял своего ребенка и жену и поехал отдыхать в Китай. Я не знал, что могу заразиться».

«Многие врачи не работают»

В понедельник Минздрав Забайкалья официально подтвердил наличие коронавируса у Ван Юньбиня (точные результаты стали известны в воскресенье). В ближайшее время медики уточнят — есть ли вирус в организме у его жены и ребенка.

Ван Юньбинь, в свою очередь, сообщил, что у его дочери есть симптомы заражения (температура и диарея). При этом он опасается, что условия в российской больнице недостаточны для реабилитации и выздоровления.

«Сейчас конец недели и очень многие врачи не работают, я оказался в такой ситуации, что не знаю, если моему ребенку потребуется экстренная помощь, смогут ли врачи своевременно оказать ее. В Китае в аналогичной ситуации врач находится в течение 24 часов возле пациента, так как самочувствие больного может внезапно ухудшиться», — высказал негодование китайский пациент.

Он добавил, что за неделю, проведенную в больнице, у него и у дочки шесть раз брали кровь на анализ, но результатов исследования так и не озвучивали. «У нее вся ручка уже в следах от укола, разве можно у маленького ребенка брать столько раз кровь, без результатов анализа?!» — возмутился гражданин Поднебесной.

Жалобы Ван Юньбиня мгновенно разлетелись по Сети и достигли федерального Минздрава. После чего замминистра Олег Салагай напомнил забайкальским медикам о законах Российской Федерации. «Каждый пациент имеет право на получение полной информации о состоянии своего здоровья, результатах обследования и лечения»,— указал Салагай.

Что ответил Минздрав?

Свое обращение в СМИ гражданин КНР сопроводил видео. На кадрах он запечатлел свою палату: стандартные больничные койки, санузел, тумбочка, стол. Жалобы пациента в свою очередь возмутили забайкальских врачей.

Главврач краевой инфекционной больницы Сергей Юрчук заметил — пациент находится в изолированном боксе, где с дезинфекцией и питанием все в порядке.

Состояние пациента оценивается как удовлетворительное, он получает противовирусную и дезинтоксикационную терапию. Больной на выходных регулярно осматривался врачами дежурной смены. Бокс площадью 23 квадратных метра оборудован в соответствии с санитарными нормативами, обеспечен отдельной системой вентиляции, которая работает в автоматическом режиме.

«Бокс располагается на первом этаже, светлый, теплый. В нем есть отдельный санузел и горячая вода. Обязательно проводится трехразовая уборка помещения. Питание у пациента четырехразовое, соответствует требованиям по калорийности и соотношению белков, жиров и углеводов», — цитирует пресс-служба регионального правительства Юрчука.

В аналогичных условиях в стационаре размещены его жена и ребенок. Женщину даже снабдили рацией на случай необходимости вызова медицинского персонала. Ребенка осмотрела заведующая кафедрой детских инфекций, доктор медицинских наук Наталья Мироманова и откорректировала лечение.

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Но, по всей видимости, оправдания медиков Забайкалья не убедили федеральные власти. «В связи с поступлением жалобы Министерством здравоохранения РФ дано указание органам государственной власти в сфере охраны здоровья Забайкальского края проверить условия оказания медицинской помощи в краевой инфекционной больнице», — сообщил Салагай.

И в понедельник в больницу с проверкой выехал министр здравоохранения края Валерий Кожевников. Чиновник лично пообщался с зараженным коронавирусом, его женой и дочерью. В этот раз пациент вел себя иначе. «Сегодня у него претензий нет. Он доволен всеми условиями... И выразил благодарность медработникам стационара», — отчитался министр. Жена Ван Юньбиня также не высказала недовольства.

Чтобы окончательно успокоить тревожного гражданина КНР, врачи совместно с министром решили установить в боксе увлажнитель воздуха.

А как в Китае?

Между тем, в воскресенье в китайском городе Ухане завершилось строительство первой больницы для пациентов, заразившихся вирусом 2019-nCoV. Построили ее за 10 дней. Медучреждение повторяет ту же же модель, что и госпиталь для больных атипичной пневмонией в 2003 года, сообщило агентство China Xinhua News на странице в Twitter.

Находятся ли там врачи с больными по 24 часа в сутки, неизвестно. На кадрах виден только сам процесс открытия госпиталя. На территории строители, медики, люди в камуфляжной форме и в масках, а также боксы для больных, изолированные от внешнего мира прочными решетками на окнах и на дверях