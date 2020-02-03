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Россия заняла второе место в Европе по дешевизне бензина

Источник:
РИА Новости
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Фото: © Sibnet.ru

Россия заняла второе место в Европе по дешевизне топлива и только 17-е место по доступности топлива для населения, исходя из среднемесячного заработка, говорится в исследовании РИА Рейтинг.

В абсолютных ценах, без привязки к зарплате, наиболее низкие цены на бензин из всех стран рейтинга в Казахстане. В пересчете на российскую валюту цена литра 95-го бензина в этой стране составляет 27,7 рубля. На втором месте по дешевизне топлива находится Россия с ценой 45,8 рубля за литр, следует из результатов исследования.

Третье место по стоимости бензина среди европейских стран занимает Белоруссия, четвертое место — Украина. Далее в рейтинге идут в основном страны Восточной Европы, имеющие относительно низкие цены на топливо.

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Самый дорогой бензин из стран Европы в пересчете на российскую валюту продается в Нидерландах — 117,7 рубля за литр. Как отмечают эксперты, в большинстве стран с дорогим бензином основной причиной сложившейся стоимости являются высокие налоги на топливо.

По доступности бензина для населения, исходя из среднемесячного заработка, Россия заняла только 17-е место. Россияне могут приобрести на свои среднемесячные зарплаты порядка 884 литров 95-го бензина.

Возглавил рейтинг Люксембург. Жители этого герцогства могут приобрести на свои средние зарплаты около 2,8 тысячи литров бензина. Цены на топливо в Люксембурге относительно невысокие, а зарплаты одни из самых больших в Европе. Второе место заняла Норвегия с 2,2 тысячами литров. Бензин в этой стране относительно дорогой, но и зарплаты очень высокие.

Последнее место по доступности бензина для населения заняла Украина. Граждане этой страны имеют возможность приобрести лишь 311 литров топлива, что в девять раз меньше, чем в Люксембурге, и почти в три раза меньше, чем в России. Бензин на Украине один из самых дешевых в Европе, но низкий уровень зарплат не позволяет ему быть доступным для населения.

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Иркут 69

Увы нет. Это безумие и мракобесие...

Fazar

Патриарх Кирилл сказал, что в СССР без бога ничего не получалось. А, что не получалось? Строит заводы...

suportar

Буддистов у нас немало. А еще море людей, у которых вообще шаманы. Им что, особый вариант конституции...

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А это не оскорбит религиозные чувства буддистов и сатанистов?

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Дурдом. Православнутость головного мозга, причём в тяжелейшей форме... 😦