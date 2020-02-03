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Саакашвили предсказал раскол Украины на пять частей

Источник:
ТАСС
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Фото: European People's Party / CC BY 2.0

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что Украине грозит распад на пять частей, многие украинские политики «обросли деньгами и частными армиями» и готовят инфраструктуру для раскола.

«Без корректировки политической системы не просто воры будут дальше, будет сепаратизм, будет реально Украина распадаться», — приводи ТАСС заявление Саакашвили. По его словам, в регионах страны многие политики "обросли деньгами и частными армиями", и они не собираются уходить со своих постов просто так.

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В этом контексте он упомянул мэра Одессы Геннадия Труханова и мэра Харькова Геннадия Кернеса. «Эти люди никуда не уходят просто так. Они готовят инфраструктуру, чтобы Украина превратилась в еще пять Украин», — сказал Саакашвили. Он также добавил, что в этом процессе задействованы «внешние силы».

Экс-президент Грузии отметил, что Киеву следует обеспечивать необходимый экономический рост, так как нынешние низкие темпы могут спровоцировать «очень большой кризис», который выльется в реальный развал государства.
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Иркут 69

Увы нет. Это безумие и мракобесие...

Fazar

Патриарх Кирилл сказал, что в СССР без бога ничего не получалось. А, что не получалось? Строит заводы...

suportar

Буддистов у нас немало. А еще море людей, у которых вообще шаманы. Им что, особый вариант конституции...

suportar

А это не оскорбит религиозные чувства буддистов и сатанистов?

Иркут 69

Дурдом. Православнутость головного мозга, причём в тяжелейшей форме... 😦