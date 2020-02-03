Аварийная посадка самолета в Томске привела к задержке 15 рейсов

Самолет Bombardier CRJ-100, выполнявший рейс «Екатеринбург-Томск», экстренно приземлился в аэропорту Томска, из-за этого 15 рейсов из аэропорта пришлось задержать, сообщается на сайте Западно-сибирской транспортной прокуратуры.
По информации прокуратуры, у приземлившегося самолета
частично разрушились передние стойки шасси. Поэтому судно не могут оперативно
убрать со взлетной полосы. Изначально речь шла о задержке семи рейсов.
«В их ожидании пассажиры (порядка 400 человек) находятся в
здании аэровокзала», — говорится в сообщении прокуратуры. На сайте аэропорта
появилась информация о задержке 15 рейсов.
После аварийной посадки самолета Bombardier CRJ-100, на
борту которого находилось 32 пассажира и четыре члена экипажа, никто не
пострадал. Томской транспортной прокуратурой проводится проверка соблюдения
законодательства о безопасности полётов и правах потребителей.
По информации прокуратуры, у приземлившегося самолета
частично разрушились передние стойки шасси. Поэтому судно не могут оперативно
убрать со взлетной полосы. Изначально речь шла о задержке семи рейсов.
«В их ожидании пассажиры (порядка 400 человек) находятся в
здании аэровокзала», — говорится в сообщении прокуратуры. На сайте аэропорта
появилась информация о задержке 15 рейсов.
После аварийной посадки самолета Bombardier CRJ-100, на
борту которого находилось 32 пассажира и четыре члена экипажа, никто не
пострадал. Томской транспортной прокуратурой проводится проверка соблюдения
законодательства о безопасности полётов и правах потребителей.