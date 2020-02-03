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Аварийная посадка самолета в Томске привела к задержке 15 рейсов

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: ERIC SALARD from PARIS, FRANCE / CC BY-SA 2.0
Самолет Bombardier CRJ-100, выполнявший рейс «Екатеринбург-Томск», экстренно приземлился в аэропорту Томска, из-за этого 15 рейсов из аэропорта пришлось задержать, сообщается на сайте Западно-сибирской транспортной прокуратуры.

По информации прокуратуры, у приземлившегося самолета частично разрушились передние стойки шасси. Поэтому судно не могут оперативно убрать со взлетной полосы. Изначально речь шла о задержке семи рейсов.

«В их ожидании пассажиры (порядка 400 человек) находятся в здании аэровокзала», — говорится в сообщении прокуратуры. На сайте аэропорта появилась информация о задержке 15 рейсов.

После аварийной посадки самолета Bombardier CRJ-100, на борту которого находилось 32 пассажира и четыре члена экипажа, никто не пострадал. Томской транспортной прокуратурой проводится проверка соблюдения законодательства о безопасности полётов и правах потребителей.

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Иркут 69

Увы нет. Это безумие и мракобесие...

Fazar

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Буддистов у нас немало. А еще море людей, у которых вообще шаманы. Им что, особый вариант конституции...

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А это не оскорбит религиозные чувства буддистов и сатанистов?

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