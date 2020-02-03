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Крыши в Новосибирске проверят после смертельного обрушения

Источник:
Sibnet.ru
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Фото Sibnet.ru

Состояние зданий Советского района Новосибирска и очистку снега с кровель проверят после обрушения крыши кафе, в результате которого погибла девушка, сообщил на странице в Facebook мэр Анатолий Локоть.

В ночь на воскресенье в Советском районе Новосибирска в раздевалке одноэтажного здания, пристроенного к кафе «Родня», произошло обрушение кровли. В полузаброшенном здании проводилась гаражная вечеринка. Причиной вероятно стал неубранный с крыши снег.

Одна девушка погибла, еще два человека попали в больницу с переломами. Возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Задержан 27-летний организатор вечеринки в опасном кафе.

«К сожалению, на территории Академгородка есть объекты, которые используются не в целях научной деятельности СО РАН. Законность их работы требуется проверить. Трагедия стала результатом вопиющей безответственности конкретных лиц — жизнь десятков людей подвергли риску, чтобы заработать на проведении нелегальной вечеринки. Необходимо принять все меры, чтобы избежать повторения таких случаев», — написал градоначальник.

Здание на бульваре Молодежи, 36, по данным мэра, обслуживала ФГУП ЖКХ ННЦ СО РАН. Строение использовалось для хозяйственных нужд, и было не предназначено для проведения массовых мероприятий.

«Весь комплекс зданий на Бульваре Молодежи, включая обрушившееся одноэтажное, и само учреждение коммунального хозяйства Сибирское отделение в прошлом году передало в управление Министерства науки и высшего образования РФ в лице его территориального органа. Итоговые документы были подписаны сторонами в первых числах декабря, но фактическая передача имущества произошла значительно раньше», — сказал управляющий делами СО РАН Владимир Щенятский.

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Патриарх Кирилл сказал, что в СССР без бога ничего не получалось. А, что не получалось? Строит заводы...

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Буддистов у нас немало. А еще море людей, у которых вообще шаманы. Им что, особый вариант конституции...

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А это не оскорбит религиозные чувства буддистов и сатанистов?

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