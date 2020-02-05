Фильм дня: «Время» с Тимберлейком

Картина хороша своей идеей. Время становится
источником жизни и валютой в новом мире. У каждого человека в руку встроены
часы, которые показывают, какой запас жизни имеет носитель. Временем можно поделиться или его можно
заработать. Так и живет главный герой Уилл Салас, только он в какой-то момент
решает изменить систему.
Главное противостояние во «Времени» заключается между двумя
мирами — бедняками, живущими на последние минуты, и богачами,
которые имеют в запасе вечность. Когда Уилл попадает в среду богачей, его так и
вычисляют. «Вы слишком быстро едите», — говорит официант ресторана герою,
отмечая, что тот явно прибыл из квартала бедняков.
Фильм привлекает очень интересным сюжетом, который поднимает
в зрителе очень важный вопрос — как грамотно распорядиться отведенным на жизнь
временем. А красивые молодые актеры, среди которых Джастин Тимберлейк, Аманда Сейфрид и
Киллиан Мёрфи, настоящее украшение ленты.
Режиссером фильма выступил Эндрю Никкол, знакомый зрителю
про «Шоу Трумана» и «Гаттака». Рейтинг картины IMDb: 6.70.