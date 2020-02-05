Фильм дня: «Время» с Тимберлейком

Фантастический фильм поднимает тему ценности времени, в буквальном смысле проводя параллель между временем и жизнью.

Картина хороша своей идеей. Время становится источником жизни и валютой в новом мире. У каждого человека в руку встроены часы, которые показывают, какой запас жизни имеет носитель. Временем можно поделиться или его можно заработать. Так и живет главный герой Уилл Салас, только он в какой-то момент решает изменить систему.

Главное противостояние во «Времени» заключается между двумя мирами — бедняками, живущими на последние минуты, и богачами, которые имеют в запасе вечность. Когда Уилл попадает в среду богачей, его так и вычисляют. «Вы слишком быстро едите», — говорит официант ресторана герою, отмечая, что тот явно прибыл из квартала бедняков.

Фильм привлекает очень интересным сюжетом, который поднимает в зрителе очень важный вопрос — как грамотно распорядиться отведенным на жизнь временем. А красивые молодые актеры, среди которых Джастин Тимберлейк, Аманда Сейфрид и Киллиан Мёрфи, настоящее украшение ленты.

Режиссером фильма выступил Эндрю Никкол, знакомый зрителю про «Шоу Трумана» и «Гаттака». Рейтинг картины IMDb: 6.70.