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Число умерших от коронавируса в Китае превысило 360

Источник:
«Интерфакс»
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Фото: © пресс-служба ОАО «РЖД»

Госкомитет КНР по делам здравоохранения сообщил, что заражение коронавирусом нового типа подтверждено у 17 205 тысяч человек, 361 пациент скончался.

За сутки число заразившихся увеличилось по стране на 2 829 человек, смертельных случаев — на 57. Из них в провинции Хубэй, являющейся эпицентром распространения коронавируса, скончалось 56 человек, один — в городе Чунцине.

Под подозрением на наличие заболевания в медучреждениях страны наблюдаются 152,7 тысяч человек, 475 пациентов выписаны после успешного курса лечения.

В свою очередь, South China Morning Post сообщает, что во всем мире за пределами материкового Китая число заболевших пневмонией, вызываемой новым коронавирусом, достигло 182 человек. В Гонконге зафиксировано 15 случаев заболевания, на Тайване — десять, в Макао — восемь, приводит «Интерфакс» данные, опубликованные изданием.

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В странах Азии заразились 96 человек. В Европе — 23, в Северной Америке — 13, в Австралии — 12, в других государствах и районах мира зарегистрировано пять случаев заражения.

В декабре прошлого года в китайском городе Ухане (провинция Хубэй) началась вспышка пневмонии, вызванной неизвестным ранее типом коронавируса. Случаи заражения подтверждены в 23 странах, включая Россию.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку вызываемой коронавирусом пневмонии чрезвычайной ситуацией международного значения.

Тема: Распространение китайского вируса
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