«Ангелы» Victoria's Secret оказались жертвами босса

Модели и сотрудницы компании Victoria's Secret на протяжении многих лет страдали от неподобающих комментариев и домогательств со стороны бывшего директора по маркетингу компании Эда Разека.

Бывший босс, общаясь с девушками, давал им понять, что все находится в его власти, и он может уволит несогласных с ним моделей. Кроме этого, девушки рассказали американскому изданию The New York Times, об эпизодах сексуального домогательства в их адрес.

Были случаи, когда Разек приглашал молодых моделей на ужин, а потом пытался склонить их к близости. С теми, кто отказывал, он разрывал рабочие контракты. Помимо прочего, директор компании был груб с сотрудницами.

«Это было похоже на промывание мозгов. И каждого, кто пытался что-нибудь с этим сделать, не просто игнорировали. Он был наказан», — цитирует издание сотрудницу компании Кейси Кроу Тейлор.

Victoria's Secret — одна из наиболее известных в мире компаний по продаже женского нижнего белья, купальников, одежды, косметики, парфюмерии и аксессуаров. Моделей компании называют «ангелами» за то, что они выходят на подиум в белье с крыльями за спиной.