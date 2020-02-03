НАВЕРХ

Малышей в Туве назвали Омар-Хаям и Рапунцель

Источник:
Sibnet.ru
141 1
Фото: © Sibnet.ru

Родители в прошлом году в Туве чаще всего называли своих малышей Начынами и Даринами, среди редких имен у новорожденных — Омар-Хаям, Лея, Туван, сообщает Управление ЗАГСа региона в ответ на запрос Sibnet.ru.

В прошлом году, самыми популярными именами в Туве стали среди мальчиков Начын, Алдар, Доржу, а среди девочек — Александра, Дарина, Аделина, Асель.

Среди редких имен у новорожденных прошлого года есть не только национальные. Например, мальчики получили имена Спартак, Соломон, Туван, Омар-Хаям. Девочек называли Венера, Весна, Лея, Матильда и Рапунцель.

Еще по теме
Тувинцы стали чаще называть детей именем Шойгу
Стивен Кинг раскритиковал Facebook и удалил свою страницу
Индекс счастья россиян упал до минимума
Коронавирус стал героем интернет-фольклора
смотреть все
Республика Тува #О людях
КАРТИНА ДНЯ
•
Число умерших от коронавируса в Китае превысило 360
•
Росстат перечислил регионы с самой большой убылью населения
•
Россия приостановила железнодорожное сообщение с Китаем
•
Патриарх Кирилл призвал вписать Бога в Конституцию России
Подробности
•
Тайна перевала Дятлова: зачем нужна мистификация?
•
«Платон» поднимает тариф: что подскочит в цене?
•
Началась «большая мутация»: астрологи рассказали о коронавирусе
•
Прогноз на февраль: курс доллара отреагировал на вирус
Как это работает
•
Азбука ароматов: как парфюм завершает образ
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Началась «большая мутация»: астрологи рассказали о коронавирусе
•
Природные барометры: как животные предсказывают погоду?
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Крыши в Новосибирске проверят после смертельного обрушения
Сибирь 03.02.2020 10:53
Росстат перечислил регионы с самой большой убылью населения
Сибирь 03.02.2020 10:38
Малышей в Туве назвали Омар-Хаям и Рапунцель
Сибирь 03.02.2020 09:53
Пустой поезд из Китая приехал в Россию
Сибирь 03.02.2020 09:44
Самое популярное
Петров отказывался сниматься в фильме «Лед 2»
4418
США потребовали от России вернуть Крым
3632
Какое обезболивающее средство лучше
3600
Медики рассказали о состоянии заболевшего коронавирусом в Сибири
3472
Обсуждение (1)
Правила комментирования
Добавить комментарий
Правила комментирования
КАРТИНА ДНЯ
•
Число умерших от коронавируса в Китае превысило 360
•
Росстат перечислил регионы с самой большой убылью населения
•
Россия приостановила железнодорожное сообщение с Китаем
•
Патриарх Кирилл призвал вписать Бога в Конституцию России
Как это работает
•
Азбука ароматов: как парфюм завершает образ
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Началась «большая мутация»: астрологи рассказали о коронавирусе
•
Природные барометры: как животные предсказывают погоду?
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Warface дарит крутые пушки в тарифе «Игровой»
•
Игроки Ростелекома получили преимущества в Warface и ArcheAge
•
Адрес и пароль: как попасть в настройки роутера
•
Тариф «Игровой»: как стать киберспортсменом
•
Акция для геймеров: тариф «Игровой» за подключение друга
•
Попробуй новое ТВ: раздача бесплатного Wink продолжается
Мультимедиа
•
Семь крещенский купелей Новосибирска. ИНФОГРАФИКА
•
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
•
Экзоты, гиганты и милашки на выставке кошек. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
Sibnet.Ru
Топ комментариев

Иркут 69

Увы нет. Это безумие и мракобесие...

suportar

Буддистов у нас немало. А еще море людей, у которых вообще шаманы. Им что, особый вариант конституции...

Fazar

Патриарх Кирилл сказал, что в СССР без бога ничего не получалось. А, что не получалось? Строит заводы...

suportar

А это не оскорбит религиозные чувства буддистов и сатанистов?

Иркут 69

Дурдом. Православнутость головного мозга, причём в тяжелейшей форме... 😦