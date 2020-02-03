Малышей в Туве назвали Омар-Хаям и Рапунцель

Родители в прошлом году в Туве чаще всего называли своих малышей Начынами и Даринами, среди редких имен у новорожденных — Омар-Хаям, Лея, Туван, сообщает Управление ЗАГСа региона в ответ на запрос Sibnet.ru.

В прошлом году, самыми популярными именами в Туве стали среди мальчиков Начын, Алдар, Доржу, а среди девочек — Александра, Дарина, Аделина, Асель.

Среди редких имен у новорожденных прошлого года есть не только национальные. Например, мальчики получили имена Спартак, Соломон, Туван, Омар-Хаям. Девочек называли Венера, Весна, Лея, Матильда и Рапунцель.