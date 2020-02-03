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Пустой поезд из Китая приехал в Россию

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба правительства Забайкальского края

Поезд, следующий по маршруту Пекин – Москва, в понедельник пересек российско-китайскую границу в Забайкальском крае без пассажиров. С находящимися в поезде железнодорожниками проводят специальные медико-профилактические мероприятия, сообщила пресс-служба регионального правительства.

По информации ОАО «Российские железные дороги», для предупреждения проникновения новой коронавирусной инфекции в понедельник с 6.00 по местному времени (0.00 мск) до особого указания пассажирское железнодорожное сообщение с Китаем временно осуществляться не будет.

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Неиспользованные проездные документы в отмененные поезда и беспересадочные вагоны, оформленные в российских пунктах продаж, пассажиры могут вернуть без удержания сборов и плат.

При министерстве здравоохранения Забайкальского края организована круглосуточная горячая линия, где специалисты консультируют забайкальцев, в числе прочего, по вопросам мер предосторожности от гриппа, ОРВИ, других сезонных, инфекционных заболеваний, а также по коронавирусу. Кроме того, если в семье кто-то почувствовал недомогание, то сотрудники горячей линии подскажут, как действовать.

В пятницу стало известно, что в Забайкальском крае госпитализирован гражданин КНР, ему диагностировали коронавирус. Сейчас состояние пациента медики оценивают как удовлетворительное.

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