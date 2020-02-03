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Россия приостановила железнодорожное сообщение с Китаем

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба ОАО «РЖД»

Россия приостановила движение пассажирских поездов в сообщении с Китаем из-за эпидемии коронавируса, говорится в заявлении РЖД.

С 3 февраля временно не будут ходить следующие пассажирские поезда и беспересадочные вагоны:

  • Поезд №3/4 Пекин — Москва формирования «Китайских железных дорог»
  • Поезд №320/20-19/319 Чита — Забайкальск — Пекин
  • Беспересадочные вагоны Москва — Пекин, курсирующие в составах поездов №2/1, №320/319 и №20/19

Беспересадочные вагоны Москва — Пекин, которые отправились из Москвы 1 февраля, проследуют в Забайкальск. Движение поездов приостановили до особого указания.

Пассажиры смогут полностью вернуть деньги за неиспользованные билеты на отмененные поезда и те, что действовали для беспересадочных вагонов. Однако билеты должны быть оформлены в российских пунктах продаж.

Тема: Распространение китайского вируса
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Топ комментариев

Иркут 69

Увы нет. Это безумие и мракобесие...

suportar

Буддистов у нас немало. А еще море людей, у которых вообще шаманы. Им что, особый вариант конституции...

Fazar

Патриарх Кирилл сказал, что в СССР без бога ничего не получалось. А, что не получалось? Строит заводы...

Иркут 69

Дурдом. Православнутость головного мозга, причём в тяжелейшей форме... 😦

suportar

А это не оскорбит религиозные чувства буддистов и сатанистов?