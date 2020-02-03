Россия приостановила железнодорожное сообщение с Китаем

Россия приостановила движение пассажирских поездов в сообщении с Китаем из-за эпидемии коронавируса, говорится в заявлении РЖД.

С 3 февраля временно не будут ходить следующие пассажирские поезда и беспересадочные вагоны:

Поезд №3/4 Пекин — Москва формирования «Китайских железных дорог»



Поезд №320/20-19/319 Чита — Забайкальск — Пекин

Беспересадочные вагоны Москва — Пекин, курсирующие в составах поездов №2/1, №320/319 и №20/19

Беспересадочные вагоны Москва — Пекин, которые отправились из Москвы 1 февраля, проследуют в Забайкальск. Движение поездов приостановили до особого указания.

Пассажиры смогут полностью вернуть деньги за неиспользованные билеты на отмененные поезда и те, что действовали для беспересадочных вагонов. Однако билеты должны быть оформлены в российских пунктах продаж.