Россия приостановила железнодорожное сообщение с Китаем

Фото: © пресс-служба ОАО «РЖД»
Россия приостановила движение пассажирских поездов в сообщении с Китаем из-за эпидемии коронавируса, говорится в заявлении РЖД.
С 3 февраля временно не будут ходить следующие пассажирские поезда и беспересадочные вагоны:
- Поезд №3/4 Пекин — Москва формирования «Китайских железных
дорог»
- Поезд №320/20-19/319 Чита — Забайкальск — Пекин
- Беспересадочные вагоны Москва — Пекин, курсирующие в составах поездов №2/1, №320/319 и №20/19
Беспересадочные вагоны Москва — Пекин, которые отправились из Москвы 1 февраля, проследуют в Забайкальск. Движение поездов приостановили до особого указания.
Пассажиры смогут полностью вернуть деньги за неиспользованные билеты на отмененные поезда и те, что действовали для беспересадочных вагонов. Однако билеты должны быть оформлены в российских пунктах продаж.