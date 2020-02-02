Ракетоносец Ту-160М совершил первый испытательный полет

Модернизированный ракетоносец-бомбардировщик Ту-160М совершил первый испытательный полет на аэродроме Казанского авиазавода имени Горбунова.

Самолет пилотировал экипаж под руководством летчика-испытателя Анри Наскидянца. Полет проходил на высоте 1500 метров и продлился 34 минуты, сообщили РИА Новости в пресс-службе ПАО «Туполев».

В рамках модернизации Ту-160М получил новое пилотажно-навигационное оборудование, бортовой комплекс связи, систему управления, радиолокационную станцию и комплекс радиоэлектронного противодействия.

Испытания прошли в штатном режиме. Летчики выполнили необходимые проверки обновленных систем и оборудования, которые отработали без замечаний.