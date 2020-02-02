«Раскладушку» Samsung Galaxy Z Flip показали на видео

Компания Samsung представит 11 февраля вместе с флагманскими смартфонами Galaxy S20 представит раскладушку с гибким экраном Galaxy Z Flip.

Известный в IT-среде инсайдер Бен Гескин опубликовал в Twitter первое видео инновационного смартфона от Samsung. Он станет конкурентом для Motorola Razr.

Первой раскладушке Samsung пророчат стоимость в 1400 евро. При этом она будет иметь более мощный процессор, чем Razr — Snapdragon 855+, сообщает портал Ferra.ru со ссылкой на других западных инсайдеров.



Samsung Galaxy Z Flip - First Hands On Video pic.twitter.com/4b8Uzt5kRB — Ben Geskin (@BenGeskin) February 2, 2020

Устройство получило корпус пурпурного цвета, а также дополнительный дисплей на внешней стороне, где отображается время и другая информация.