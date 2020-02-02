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Эксперты развеяли пять мифов о гриппе

Источник:
«Популярная механика»
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Фото Sibnet.ru

Эксперты рассказали почему маска не обезопасит от вирусной инфекции, антибиотики не помогут выздороветь, а также зачем нужна прививка от гриппа и отчего больные остаются заразными после падения температуры.

Первый миф — «если носить гигиеническую маску, не заболеешь». Больничная маска может защитить вас в том случае, если кто-то, болеющий гриппом, чихает или кашляет в непосредственной близости от вас, но заразиться можно и другим способом — например, прикасаясь к поручням в общественном транспорте или даже через деньги, приводит «Популярная механика» утверждения экспертов.

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Второй миф — «антибиотики помогают при гриппе». Антибиотики — это препараты, помогающие в борьбе с бактериальными инфекциями, а грипп — это вирусное заболевание. И если вы начнете принимать антибиотики, то ничего, кроме вреда, не выйдет. Понастоящему эффективных препаратов против вирусных заболеваний все еще не придумано, поэтому лечение гриппа остается симптоматическим.

Третий миф — «вы заразны только до тех пор, пока держится высокая температура». На самом деле, повышенная температура говорит только о том, что ваш организм активно борется с вирусной инфекцией. Но и когда она проходит, вы еще какое-то время остаетесь носителем вируса и можете передать его другим, поэтому соблюдайте постельный режим, не перегружайте сердце и временно ограничьте взаимодействие с окружающими.

Четвертый миф — «если сделать прививку от гриппа, точно заболеете». Ответная реакция на прививку действительно может появиться в течение нескольких дней после вакцинации и симптомы могут напоминать начинающийся грипп, но это не болезнь. Наоборот, именно в момент этого «гриппа» организм формирует антитела к вирусу, которые помогут нам оставаться здоровыми во время эпидемии.

Пятый миф — «если у вас нет симптомов гриппа, вы не опасны для окружающих». Мы опасны для окружающих и можем передать им вирус гриппа за 48 часов до появления первых симптомов. В течение пяти дней после появления симптомов мы остаемся носителями вирусов и легко можем заразить коллег, друзей или просто попутчиков в общественном транспорте.

Поэтому важно, почувствовав первые признаки болезни, оставаться дома. Также в сезон гриппа стоит воздержаться от посещения общественных мест и мероприятий, на которых предполагается большое скопление людей.

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