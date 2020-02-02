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Украине предрекли экономический крах

Источник:
РИА Новости
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Фото: Shamil Khakirov from Ukraine / CC BY-SA 2.0

Резкий приток спекулятивного капитала в облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) Украины на фоне слабого роста прямых иностранных инвестиций обернется крахом экономики, считает председатель политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.

ОВГЗ в настоящий момент составляют основной механизм заимствования для правительства. «Минфин Украины на аукционах ОВГЗ в 2019 году разместил 227,55 миллиарда гривен (9,13 миллиарда долларов), что в 3,5 раза больше, чем в 2018 году», — приводит РИА Новости слова Медведчука.

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При этом объем вложений нерезидентов в эти облигации в 2019 году вырос в 18 раз и составил 115,8 миллиарда гривен (4,6 миллиарда долларов). В первые недели нового года, по данным Национального банка Украины, их спрос на такие бумаги не ослабевает: объем вложений вырос на 7,1 миллиарда гривен (285 миллионов долларов), а доля достигла 15%.

Вместе с тем, продолжил Медведчук, приток прямых иностранных инвестиций в экономику Украины в прошлом году составил 2,5 миллиарда долларов, однако его рост к 2018 году составил только 100 миллионов долларов. «Вряд ли результат 2019 года можно считать успехом, поскольку в отдельные годы прирост прямых иностранных инвестиций достигал 6-8 миллиардов», — констатировал он.

«Стремительный рост пирамиды ОВГЗ, то есть спекулятивного капитала, происходит на фоне незначительного роста прямых иностранных инвестиций. Это чревато масштабным финансовым крахом экономики Украины», — заключил Медведчук.

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