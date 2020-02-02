Патриарх Кирилл призвал вписать Бога в Конституцию России

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал молиться за то, чтобы в Конституцию было внесено упоминание о Боге, сообщил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.

«Давайте молиться, трудиться, чтобы и в нашем основном законе упоминался Бог. Если в гимне может быть "хранимая Богом родная земля", почему об этом не может быть сказано в нашей Конституции?» — задался вопросом патриарх.

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По его словам, «общими усилиями и молитвами мы будем содействовать тому, чтобы такая возвышенная идея, каковой является вера в Бога, которая формирует нравственность и личную, и общественную, и политическую, чтобы она присутствовала в том числе и в нашей Конституции». «Считаю, что сегодня можно было бы начать дискуссию об этом», — цитирует Легойда Кирилла.

Патриарх считает, что это будет соответствовать убеждениям большинства россиян. «Большинство российских граждан в Бога верят. Я не говорю только о православных — я говорю также о мусульманах и о многих, о многих других», — приводит он слова предстоятеля Русской православной церкви (РПЦ).