Эксперт нашел способ радикально снизить бедность в России

Состояние нашей экономики вполне позволяет за пять лет радикально снизить бедность в стране, считает заведующий лабораторией проблем уровня и качества жизни Института социально-экономических проблем народонаселения РАН Вячеслав Бобков.

Ученый считает, что нужно решить проблему закредитованности населения. По его словам, несут деньги в банки, расплачиваются за кредиты, вместо того, чтобы покупать на них новые товары и услуги, значит стимулировать экономический рост. «Такая закредитованность мешает повышать уровень жизни людей», — сказал Бобков интервью «Российской газете».

«Простых и тем более быстрых мер здесь нет и не будет. Возможно, кому-то надо и простить часть долгов или обнулить пени за просрочку. Тем, у кого они все равно безнадежные. А кому-то помочь расплачиваться по долгам», — отметил он.

По словам Бобкова, Надо изменить систему адресной социальной поддержки малоимущих семей с детьми. Именно они составляют львиную долю бедных в стране. А ими считаются те, чей доход на одного члена семьи меньше регионального прожиточного минимума. В зависимости от региона таких семей — 70-90% от всех малоимущих.

Экономист считает, что таким семьям нужно доплачивать до гарантированного минимального дохода, чтобы они могли купить смартфон, компьютер, велосипед, оплатить интернет и мобильную связь. Все это для развития детей. Но часть семей все равно будет тратить деньги только на питание и уплату долгов.

Главная проблема страны

«Только дополнительными пособиями проблему бедности не решишь. Это вспомогательный инструмент. Главное — доходы от трудовой деятельности. Это главный, магистральный путь», — отметил ученый.

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«А здесь что важно? Чтобы была работа с достойной зарплатой. Мы ввели такое понятие — социально-экономический потенциал семьи. Нам нужно было понять — есть ли у семьи возможности зарабатывать. Или сама она жестко не выйдет на необходимый доход. Ну, нет такого потенциала — только через пособия», — уточнил он.

Исследователи выяснили, что даже у некоторых самых бедных есть трудовой потенциал, но они не могут его реализовать. «Негде работать. Нельзя переехать в другой регион, потому что есть всякие ограничения. Да и вообще это дорого», — пояснил Бобков.

«Для этого надо изменить работу центров занятости, чтобы они выделяли в отдельную группу безработных людей из семей с детьми и помогали им трудоустроиться. У нас есть такие обоснованные предложения. Этот механизма снижения бедности можно применить в любом регионе», — отметил ученый.

По мнению Бобкова, у нашей страны профицитный бюджет и приличные золотовалютные резервы. «Все это создает возможности, чтобы повышать благосостояние людей. Более 60% населения сегодня не могут удовлетворить наиболее востребованные в обществе минимальные потребности», — сказал он.