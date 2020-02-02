IT-гуру назвали «переворачивающие мир» технологии

Марк Цукерберг, Илон Маск и Билл Гейтс сделали предсказания, как изменится мир в это десятилетие — их прогнозы отличаются и местами противоречат друг другу.

В начале года глава Facebook Цукерберг нарисовал довольно радужную картину. Он предрек обесценивание «ложных новостей» — fake news. По его словам, мир ждет революция в электронной коммерции. Появятся инструменты, которые дадут малому бизнесу доступ к технологиям, которые раньше были только у больших компаний, приводят «Известия» прогноз Цукерберга.

Девайсом 1990-х был стационарный компьютер, в 2000-е к нему добавился доступ в интернет. Девайсом 2010-х — смартфон. В 2020-х, считает Цукерберг, на первое место выйдут умные очки, которые дадут возможность естественно взаимодействовать с виртуальной реальностью.

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Маск тоже признает, что смартфон — главное устройство 2010-х, которое уйдет к концу 2020-х. Но мыслит и действует он гораздо более смело. Под управлением Маска есть компания Neuralink, разрабатывающая технологию для подключения мозга человека к компьютеру.

Цукерберг и Маск верят, что медики к 2030 году научатся излечивать и предотвращать достаточно заболеваний. В отношении успехов медицины Гейтс гораздо пессимистичнее коллег. Кстати, он предрек появление быстро распространяющегося воздушно-капельным путем патогена, который может убить более 30 миллионов человек менее чем за год.

Стоит отметить, что из трех визионеров больше всего прогнозов пока сбылось у Гейтса. В 1999 году он точно предвидел появление сайтов со сравнением цен на товары, смартфонов, социальных сетей и ботов.