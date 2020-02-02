НАВЕРХ
#Наука #Техника #Космос #Интернет #Софт #Мистика #Гаджеты #Умный дом

IT-гуру назвали «переворачивающие мир» технологии

Источник:
«Известия»
242 1
Фото: pestoverde / Attribution License

Марк Цукерберг, Илон Маск и Билл Гейтс сделали предсказания, как изменится мир в это десятилетие — их прогнозы отличаются и местами противоречат друг другу.

В начале года глава Facebook Цукерберг нарисовал довольно радужную картину. Он предрек обесценивание «ложных новостей» — fake news. По его словам, мир ждет революция в электронной коммерции. Появятся инструменты, которые дадут малому бизнесу доступ к технологиям, которые раньше были только у больших компаний, приводят «Известия» прогноз Цукерберга.

Девайсом 1990-х был стационарный компьютер, в 2000-е к нему добавился доступ в интернет. Девайсом 2010-х — смартфон. В 2020-х, считает Цукерберг, на первое место выйдут умные очки, которые дадут возможность естественно взаимодействовать с виртуальной реальностью.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВойна и крах экономики: эксперты опасаются 2020 года

Маск тоже признает, что смартфон — главное устройство 2010-х, которое уйдет к концу 2020-х. Но мыслит и действует он гораздо более смело. Под управлением Маска есть компания Neuralink, разрабатывающая технологию для подключения мозга человека к компьютеру.

Цукерберг и Маск верят, что медики к 2030 году научатся излечивать и предотвращать достаточно заболеваний. В отношении успехов медицины Гейтс гораздо пессимистичнее коллег. Кстати, он предрек появление быстро распространяющегося воздушно-капельным путем патогена, который может убить более 30 миллионов человек менее чем за год.

Стоит отметить, что из трех визионеров больше всего прогнозов пока сбылось у Гейтса. В 1999 году он точно предвидел появление сайтов со сравнением цен на товары, смартфонов, социальных сетей и ботов.

Еще по теме
Эксперты развеяли пять мифов о гриппе
Врач развенчал мифы о фитнес-браслетах
Российская студентка раскрыла подробности эвакуации из Китая
Первая смерть от короновируса зафиксирована за пределами Китая
смотреть все
Технологии #Гаджеты #Техника #Торговля #Здоровье
КАРТИНА ДНЯ
•
Патриарх Кирилл призвал вписать Бога в Конституцию России
•
Украине предрекли экономический крах
•
Эксперт нашел способ радикально снизить бедность в России
•
Эксперты развеяли пять мифов о гриппе
Подробности
•
Тайна перевала Дятлова: зачем нужна мистификация?
•
«Платон» поднимает тариф: что подскочит в цене?
•
Началась «большая мутация»: астрологи рассказали о коронавирусе
•
Прогноз на февраль: курс доллара отреагировал на вирус
Как это работает
•
Природные барометры: как животные предсказывают погоду?
•
Дорогами духов, или Куда уходили шаманы
•
Началась «большая мутация»: астрологи рассказали о коронавирусе
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Криминалисты из Москвы изучат причины обрушения кафе в Новосибирске
Сибирь 02.02.2020 16:22
Названа причина обрушения кровли кафе в Новосибирске
Сибирь 02.02.2020 14:37
Морозный понедельник придет в Восточную Сибирь
Сибирь 02.02.2020 14:00
Тувинцы стали чаще называть детей именем Шойгу
Сибирь 02.02.2020 13:01
Самое популярное
Вышла игра Warcraft III: Reforged
9017
Петров отказывался сниматься в фильме «Лед 2»
4183
Какое обезболивающее средство лучше
3396
США потребовали от России вернуть Крым
3127
Обсуждение (1)
Правила комментирования
Добавить комментарий
Правила комментирования
КАРТИНА ДНЯ
•
Патриарх Кирилл призвал вписать Бога в Конституцию России
•
Украине предрекли экономический крах
•
Эксперт нашел способ радикально снизить бедность в России
•
Эксперты развеяли пять мифов о гриппе
Подробности
•
Тайна перевала Дятлова: зачем нужна мистификация?
•
«Платон» поднимает тариф: что подскочит в цене?
•
Началась «большая мутация»: астрологи рассказали о коронавирусе
•
Прогноз на февраль: курс доллара отреагировал на вирус
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Warface дарит крутые пушки в тарифе «Игровой»
•
Игроки Ростелекома получили преимущества в Warface и ArcheAge
•
Адрес и пароль: как попасть в настройки роутера
•
Тариф «Игровой»: как стать киберспортсменом
•
Акция для геймеров: тариф «Игровой» за подключение друга
•
Попробуй новое ТВ: раздача бесплатного Wink продолжается
Мультимедиа
•
Семь крещенский купелей Новосибирска. ИНФОГРАФИКА
•
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
•
Экзоты, гиганты и милашки на выставке кошек. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Путин помиловал осужденную за наркотики израильтянку
95
США потребовали от России вернуть Крым
86
Путин поручил ужесточить наказание за оскорбления
84
Зеленский обвинил СССР в развязывании Второй мировой войны
73
Силовикам откроют данные россиян
59