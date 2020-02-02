Криминалисты из Москвы изучат причины обрушения кафе в Новосибирске

Председатель СК России Александр Бастрыкин направил криминалистов центрального аппарата ведомства в Новосибирскую область для оказания практической помощи в расследовании обстоятельств обрушения крыши в одном из кафе, сообщает официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

По данным следствия, в результате обрушения, произошедшего в ночь на воскресенье, погиб один человек. Точные данные о количестве пострадавших уточняются. «В настоящее время по подозрению в совершении преступления задержан 27-летний мужчина, который организовал развлекательное мероприятие в кафе», — сказала Петренко.

Следственными органами СУ СК России по Новосибирской области по факту обрушения крыши возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (статья 238 УК РФ).

На месте происшествия продолжают работать следователи и следователи-криминалисты регионального следственного управления. Проводится комплекс следственных действий, направленных на выяснение объективной картины произошедшего.

«По указанию Председателя Следственного комитета ход расследования уголовного дела взят на контроль в центральном аппарате ведомства», — отметила Петренко.