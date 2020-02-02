Врач развенчал мифы о фитнес-браслетах

Умные часы и фитнес-браслеты следят за физической активностью людей и помогают сбросить лишний вес, но о них сложились мифы и страхи, врач-кардиолог Константин Иванов.

Главным страхом владельца подобного гаджета является то, что они могут за ним следить. Мифом это не является, поскольку устройства действительно могут отслеживать местоположение и передавать данные, в то же время есть возможность отключить эту функцию в настройках устройства.

Второй по популярности страх владельцев умных девайсов — это излучение. «Существует громадное количество мифов о том, что современные гаджеты имеют сумасшедшие свойства излучения. Пожалуй, их можно сравнить со страхом перед метеоритом, который несет в себе устрашающую силу. Могу сказать, что нет исследований, которые говорят о вреде. Смарт-часы, трекеры и различные гаджеты не несут никакого вредного изучения», — сказал кардиолог РИА Новости.

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При этом польза от смарт-часов очевидна, отметил Иванов. «Исследования проводятся, и уже в ближайшее время мы увидим пользу от смарт-часов для медицины в плане измерения сердечного ритма, измерения артериального давления, измерения уровня сахара в крови, измерения фаз сна и так далее», — пояснил Иванов.

«Уже можно считать полезной функцию геймификации заботы о здоровье. Нам куда проще проходить десять тысяч шагов или соблюдать рацион питания, если гаджеты делают из этого игру и результатами можно поделиться с близкими или коллегами», — отметил специалист.