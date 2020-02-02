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Следователь СК рассказал о ловушках педофилов в соцсетях

Источник:
ТАСС
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Доверительные отношения между родителями и детьми — лучший способ оградить детей от возможности стать жертвой педофилов в глобальной сети, считает замруководителя Главного следственного управления СК РФ по Москве Сергей Ярош. Он несколько советов, как уберечь детей от действий интернет-растлителей

«Первый совет родителям — общаться со своими детьми. Родители обязательно должны прилагать усилия, чтобы разговорить ребенка, проявлять непосредственный интерес к его делам, чтобы ребенок не стеснялся, делился своими проблемами, ничего не утаивая», — сказал Ярош в интервью ТАСС.

При этом ребенок должен быть уверен, что после его признания не будет наказаний, а родители помогут найти выход из ситуации. «Ведь будучи загнанным в угол, ребенок действительно может принять крайнее решение, посчитав, что никакого иного выхода нет. Родители должны заложить почву для доверия ребенка, чтобы он мог обратиться к ним, признаться — вот, произошло такое, а что же мне теперь делать?» — отметил замглавы ГСУ.

Нужно научить его компьютерной безопасности, прежде всего уделяя внимание соцсетям и перепискам. «Чтобы оказывать воздействие на несовершеннолетнего, преступник всегда будет пытаться выведать больше информации о жертве. Поэтому никакой панацеи и никаких конкретных рекомендаций не существует: что выкладывать, что нет. Профилактикой могут служить только доверительные отношения с родителями и родительский контроль», — отметил Ярош.

Загоняют в угол

Чаще всего в соцсетях преступники маскируются под сверстников, женщин либо представителей модельных и рекламных агентств, приглашающих детей на различные кастинги. Так они завоевывают доверие ребенка и выясняют, склонен ли ребенок к интимному общению. Для некоторых преступников этого может оказаться достаточно, но если он не насыщается, то просит прислать полуобнаженные или обнаженные фотографии.

#Криминал
Как педофилы выбирают жертву. ИНФОГРАФИКА
«Мотивируют, например, так: "Ты же современный ребенок, ты же понимаешь, что в рекламе (в СМИ, на плакатах, баннерах) фигурируют только полуобнаженные модели, это нужно в работе, чтоб попасть в этот бизнес», — пояснил Ярош. Постепенно преступники вынуждают ребенка присылать все более откровенные снимки и видео.

После получения фото определенная категория педофилов не переходит следующих граней. Тем более, они могут получить деньги за распространение этих снимков на специальных файлообменниках. Но если этого недостаточно, то он снимает маску и под предлогом, что расскажет об этом родителям и знакомым ребенка, вынуждает присылать еще более откровенные фото или предлагает встретиться лично.

«Жертву загоняют в угол, ребенок чувствует себя в ловушке со всех сторон, он не имеет никакого другого пути, кроме того, чтобы дальше идти на поводу у преступника. И тут может случиться все, что угодно, вплоть до смертельного исхода», — сказал замруководителя главка.

В прошлом году на севере Москвы девочка покончила с собой после подобной интимной переписки с мужчиной, который заставлял присылать ее обнаженные фото и видео.

По его словам, преступники часто хорошо разбираются в детской и подростковой психологии. Жертвами в основном становятся две категории детей — от 9 до 11 лет, либо дети старшего возраста.

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