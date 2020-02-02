Названа причина обрушения кровли кафе в Новосибирске

Наиболее вероятной причиной обрушения кровли пристройки к кафе в Советском районе Новосибирска стала «снеговая нагрузка на крыше строения», сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Новосибирской области.

В ночь на воскресенье (3.39 по местному времени) поступило сообщение о том, что в Советском районе Новосибирска в раздевалке одноэтажного здания, пристроенного к кафе, произошло обрушение кровли. Площадь обрушения составила около 240 квадратных метров.

До прибытия спасательных подразделений из здания самостоятельно эвакуировалось 190 человек. «Из-под завалов одноэтажного строения из сэндвич-панелей, пристроенного к кирпичному зданию, спасатели извлекли пять человек, которые были переданы медикам. Одну женщину обнаружили без признаков жизни», — говорится в сообщении.

По информации МЧС, пристройка эксплуатировалась в качестве раздевалки ночного клуба. На месте работает следственно-оперативная группа для выяснения всех причин и обстоятельств. Наиболее вероятной причиной произошедшего стала снеговая нагрузка на крыше строения.

Всего для ликвидации последствий обрушения задействовали 160 человек. К настоящему времени аварийно-спасательные работы завершены.

СУ СК РФ по Новосибирской области возбудили уголовное дело по статье 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».