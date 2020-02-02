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Российская студентка рассказала об эвакуации из Китая

Источник:
РИА Новости
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Фото: © gov.cn

Студентка Уханьского университета Мане Шашикян рассказала, что возвращается домой, и рассказала о подготовке к эвакуации. За россиянами вылетят самолеты ВКС России.

Правительство России приняло решение начать эвакуацию россиян, желающих покинуть Ухань и провинцию Хубэй в связи с распространением нового типа коронавируса. На каждом воздушном судне будут находиться военные врачи и специалисты Минобороны в области вирусологии с современными средствами диагностики и индивидуальной защиты.

Порядка 340 российских граждан принимают решение — лететь или остаться. «Я еду. Честно говоря, не очень рада, хотя, может быть, уехать сейчас — разумно, поскольку регулярное транспортное сообщение между Россией и Китаем почти полностью приостановлено на неопределенный срок. Ко всему прочему, учебу в университете тоже отложили, и когда начнется новый семестр, никто не знает», — рассказала студентка РИА Новости.

По ее словам, решение о том, возвращаться домой или нет, принимала совместно с друзьями, «если бы кто-то один из нас остался, то остались бы все». «Есть парочка ребят, которые по личным обстоятельствам и убеждениям остаются, но большинство уезжает», — добавила она.

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Отвечая на вопрос о том, что разрешили брать с собой в самолет, собеседница агентства отметила, что им «скорее сказали, что с собой везти нельзя — никаких животных (пауки, хомячки, кошки, собаки), иначе самолет могут попросту не выпустить».

Всем эвакуированным при возвращении в Россию придется провести 14 дней в карантине. «Меня это пугает, потому что сказали, что выходить мы не сможем никуда и к нам тоже никого, кроме врачей, пускать не будут. Здесь хотя бы можно выйти погулять по кампусу, хотя это тоже не очень безопасно, но по крайней мере нет чувства, что нас насильно держат взаперти», — сказала девушка.

Своих граждан их Хубэя вывозит не только Россия, но и целый ряд стран. Говоря о том, как китайцы относятся к этой ситуации, студентка подчеркнула, что «китайцы-преподаватели поддерживают и желают удачно добраться до дома, друзья-иностранцы тоже говорят, что это очень хорошая новость, что мы едем домой».

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Обсуждение (3)
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Топ комментариев

-Керя-

Верните Аляску Техас и Нью Мехико

domanl

Там своих бездельников хватает.

scorpion2777

С таким подходом большая часть населения России чихала на тебя и таких как ты. Бесполезность санкций...

pepelmetal

да да) убийцы и нацисты гуляют, творят что хотят, демократия она такая При коммунистах украина была самой...

лачинов

Что то не замечаю результатов ихней борьбы с "режимом", и поддержки населения с их стороны не чувствую....