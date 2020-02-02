Последствия обрушения крыши кафе в Новосибирске показали на видео

Телеканал РЕН ТВ опубликовал кадры последствий обрушения крыши пристройки к кафе в Советском районе Новосибирска, в результате которого погибла женщина.

На ролике запечатлены последствия ЧП, которое произошло в Советском районе. Кровля пристройки обрушилась под тяжестью снега и «накрыла» сразу 240 квадратных метров.

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Спасатели оперативно прибыли на место происшествия и вытащили из-под завалов пятерых пострадавших. Одну женщину обнаружили без признаков жизни.

До прибытия спасательных подразделений из здания самостоятельно эвакуировалось 190 человек.