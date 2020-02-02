Первая смерть от короновируса зафиксирована за пределами Китая

Первая смерть вследствие нового коронавируса за пределами Китая зафиксирована на Филиппинах — в субботу, 1 февраля скончался 44-летнем мужчине, сообщает филиппинское отделение Всемирной организации здравоохранения.

«44-летний мужчина был вторым подтвержденным человеком на Филиппинах с новым коронавирусным 2019-nCoV. Он скончался 1 февраля 2020 года», — приводит РБК сообщение ВОЗ.

Это первый зарегистрированный случай смерти за пределами материкового Китая. На конец субботы, общее число жертв в Китае от нового вируса достигло 304 человек, сообщила в воскресенье государственная телекомпания CCTV со ссылкой на Национальную комиссию здравоохранения страны.

За последние сутки в Китае скончались 45 человек, все они — жители центральной провинции Хубэй — эпицентра вспышки нового коронавируса. Новых случаев заражения за сутки выросло на 2590. Общее число заболевших по последним данным составляет 14380 человек.