Крыша кафе в Новосибирске обрушилась на посетителей

Одна девушка погибла после обрушения крыши кафе, еще четверо получили травмы, около 200 посетителей заведения самостоятельно эвакуировались, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

«Всего извлечено пять человек, в том числе девушка без признаков жизни» — цитирует ТАСС представителя управления.

ЧП произошло в Советском районе, крыша, сделанная из сендвич-панелей, обрушилась над раздевалкой кафе на бульваре Молодежи. Общая территория кровли — около 240 квадратных метров. По предварительной информации крыша упала из-за накопившегося на ней снега, там его было около 1 метра в высоту.