Размножение коронавируса показали на фото

Зараженная коронавирусом 2019-nCoV клетка способна создавать тысячи новых носителей вируса, продемонстрировали ученые из Университета Гонконга.

Исследователям удалось впервые запечатлеть на фото механизм размножения коронавируса. На электронной микрофотографии запечатлена часть инфицированной клетки, выращенной в культуре. На снимке вирусные частицы высвобождаются с поверхности клетки.

Фото: © The University of Hong Kong





Авторы исследования заявили о готовности предоставить все результаты ученым из других стран, у которых нет доступа к штамму 2019-nCoV, передает Bloomberg . Установлено, что вирус чрезвычайно активен и быстро размножается.

Ранее Всемирная организация здравоохранения объявила чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения в связи с распространением коронавируса на планете. Жертвами коронавируса в Китае стали 259 человек, заражены около 12 тысяч человек.