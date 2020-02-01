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Размножение коронавируса показали на фото

Источник:
Sibnet.ru
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Зараженная коронавирусом 2019-nCoV клетка способна создавать тысячи новых носителей вируса, продемонстрировали ученые из Университета Гонконга.

Исследователям удалось впервые запечатлеть на фото механизм размножения коронавируса. На электронной микрофотографии запечатлена часть инфицированной клетки, выращенной в культуре. На снимке вирусные частицы высвобождаются с поверхности клетки.

Фото: © The University of Hong Kong

Авторы исследования заявили о готовности предоставить все результаты ученым из других стран, у которых нет доступа к штамму 2019-nCoV, передает Bloomberg. Установлено, что вирус чрезвычайно активен и быстро размножается.

Ранее Всемирная организация здравоохранения объявила чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения в связи с распространением коронавируса на планете. Жертвами коронавируса в Китае стали 259 человек, заражены около 12 тысяч человек.

Тема: Распространение китайского вируса
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