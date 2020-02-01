Порядок проведения ЕГЭ для российских школьников изменят

Прием заявлений школьников на сдачу единого государственного экзамена завершается 1 февраля. В этом году в порядок проведения ЕГЭ внесен ряд изменений.

Традиционно ЕГЭ в 2020 году пройдет в три потока. Досрочный период сдачи экзаменов начнется 20 марта и продлится до 13 апреля. Основной этап пройдет с 25 мая по 29 июня, а дополнительный — с 4 по 22 сентября.

Экзамены по русскому языку и математике остаются обязательными. Что же касается остальных предметов, то школьник может сдавать их по выбору, для этого в заявлении следует указать их наименование.

Никаких изменений в содержании экзамена по математике, информатике, биологии, химии, а также английскому, немецкому, французскому, испанскому языкам не будет. Однако в экзаменах по географии, истории, литературе и русскому языку появились уточнения по оценкам.

Кроме этого, внесены изменения в содержании экзамена по физике, обществознанию и китайскому языку. Так, в экзамене по физике дополнительная задача требует решения с развернутым ответом — их количество возросло с пяти до шести штук.

Кроме этого, задачи усложнены — экзаменующимся нужно выбрать все верные ответы, их может быть два или три. Раньше в списке возможных вариантов было всего два правильных ответа, отмечается на сайте Рособрнадзора.

В экзамене по обществознанию детализированы формулировки некоторых заданий. Например, снизился максимальный балл за выполнение «правового» задания — теперь за правильный ответ на него можно заработать не два балла, а один.

Больше всего изменений произошло в экзамене по китайскому языку, где поменялись форматы некоторых заданий. Так, уменьшено число заданий в разделах «Аудирование» и «Чтение», а раздел «Письмо» пополнился новым заданием.

