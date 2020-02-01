НАВЕРХ
#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Рынку автокредитов предрекли изменения

Источник:
Sibnet.ru
154 1
Фото: © Sibnet.ru

Российский рынок автокредитов в 2020 году ждут серьезные изменения, сообщил глава «Русфинанс банка» Сергей Озеров.

По оценке эксперта в интервью агентству «Прайм», рынок автокредитования в этом году достигнет уровня 680-690 миллиардов рублей, рост составит порядка 15% по сравнению с 2018 годом, что станет рекордом.

При этом объем рынка увеличивается в аномальных условиях — ведь продажи новых автомобилей сокращаются. Такую тенденцию можно объяснить повышением средней суммы кредита на новые автомобили из-за роста их стоимости, уточнил представитель банка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕОпубликован список имеющих госскидку автомобилей

Средняя сумма кредита на новый автомобиль увеличилась в 2019 году на 13,7%, до 833 тысяч рублей. Кроме этого, развивается рынок кредитования автомобилей с пробегом, его популярность за тот же период прошлого года выросла на треть.

«Мы увидим дальнейший рост рынка автокредитования б/у, учитывая охлаждение спроса на рынке новых автомобилей. Кроме того, дилеры активно развивают этот сегмент, делают его более цивилизованным», — подчеркнул эксперт.

Средняя ставка по кредиту для покупки новых автомобилей на рынке составляет сейчас 12,9%, однако в 2020 году она будет снижаться, предполагает Озеров. В 2020 году всплеск на автомобильном рынке можно ждать во второй половине года, когда производители начинают маркетинговые акции.

Еще по теме
Броневик из «Полицейского с Рублевки» оценили в 5,5 млн руб.
Эксперт объяснил рост цен на автомобили
Редкую «Волгу» ГАЗ-21 с дизелем выставили на продажу
Названы самые популярные люксовые автомобили в России
смотреть все
Авто #Авторынок
  • Фастар - реклама
  • ЗИЛ
  • Светофоры
  • Опасное вождение
КАРТИНА ДНЯ
•
Россиян эвакуируют из Китая военными самолетами
•
США потребовали от России вернуть Крым
•
Минтруд опроверг изменение правил увольнения
•
Озвучен способ носить медицинскую маску правильно
Подробности
•
«Платон» поднимает тариф: что подскочит в цене?
•
Прогноз на февраль: курс доллара отреагировал на вирус
•
Началась «большая мутация»: астрологи рассказали о коронавирусе
•
Записать в первый класс: квест стартует в полночь
Как это работает
•
Дорогами духов, или Куда уходили шаманы
•
Началась «большая мутация»: астрологи рассказали о коронавирусе
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Тайный синоптик-самоучка делает самые точные прогнозы
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Томичи пострадали в ДТП с автобусом и трамваем
Сибирь 01.02.2020 16:55
Задержан напавший на пристава в суде Новокузнецка
Сибирь 01.02.2020 13:59
Школы в Забайкалье закрыли из-за вируса
Сибирь 01.02.2020 13:40
Медики рассказали о состоянии заболевшего коронавирусом в Сибири
Сибирь 01.02.2020 13:22
Самое популярное
Вышла игра Warcraft III: Reforged
8417
Петров отказывался сниматься в фильме «Лед 2»
3813
Раскрыто происхождение зомби-вируса в «Ходячих мертвецах»
3569
Какое обезболивающее средство лучше
3115
Обсуждение (1)
Правила комментирования
Добавить комментарий
Правила комментирования
КАРТИНА ДНЯ
•
Россиян эвакуируют из Китая военными самолетами
•
США потребовали от России вернуть Крым
•
Минтруд опроверг изменение правил увольнения
•
Озвучен способ носить медицинскую маску правильно
Подробности
•
«Платон» поднимает тариф: что подскочит в цене?
•
Прогноз на февраль: курс доллара отреагировал на вирус
•
Началась «большая мутация»: астрологи рассказали о коронавирусе
•
Записать в первый класс: квест стартует в полночь
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Warface дарит крутые пушки в тарифе «Игровой»
•
Игроки Ростелекома получили преимущества в Warface и ArcheAge
•
Адрес и пароль: как попасть в настройки роутера
•
Тариф «Игровой»: как стать киберспортсменом
•
Акция для геймеров: тариф «Игровой» за подключение друга
•
Попробуй новое ТВ: раздача бесплатного Wink продолжается
Мультимедиа
•
Семь крещенский купелей Новосибирска. ИНФОГРАФИКА
•
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
•
Экзоты, гиганты и милашки на выставке кошек. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Путин помиловал осужденную за наркотики израильтянку
96
Путин поручил ужесточить наказание за оскорбления
84
Зеленский обвинил СССР в развязывании Второй мировой войны
73
США потребовали от России вернуть Крым
66
Силовикам откроют данные россиян
59