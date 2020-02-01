Рынку автокредитов предрекли изменения

Российский рынок автокредитов в 2020 году ждут серьезные изменения, сообщил глава «Русфинанс банка» Сергей Озеров.

По оценке эксперта в интервью агентству «Прайм», рынок автокредитования в этом году достигнет уровня 680-690 миллиардов рублей, рост составит порядка 15% по сравнению с 2018 годом, что станет рекордом.

При этом объем рынка увеличивается в аномальных условиях — ведь продажи новых автомобилей сокращаются. Такую тенденцию можно объяснить повышением средней суммы кредита на новые автомобили из-за роста их стоимости, уточнил представитель банка.



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Средняя сумма кредита на новый автомобиль увеличилась в 2019 году на 13,7%, до 833 тысяч рублей. Кроме этого, развивается рынок кредитования автомобилей с пробегом, его популярность за тот же период прошлого года выросла на треть.

«Мы увидим дальнейший рост рынка автокредитования б/у, учитывая охлаждение спроса на рынке новых автомобилей. Кроме того, дилеры активно развивают этот сегмент, делают его более цивилизованным», — подчеркнул эксперт.

Средняя ставка по кредиту для покупки новых автомобилей на рынке составляет сейчас 12,9%, однако в 2020 году она будет снижаться, предполагает Озеров. В 2020 году всплеск на автомобильном рынке можно ждать во второй половине года, когда производители начинают маркетинговые акции.