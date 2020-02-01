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Супермодель Наоми Кэмпбелл снялась обнаженной

Источник:
Sibnet.ru
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Легендарная модель Наоми Кэмпбелл полностью разделась ради рекламной кампании известной компании, откровенный снимок вызвал восторг у поклонников.

«Черная пантера», которой исполнилось 49 лет, показала идеальную фигуру, сбросив всю одежду и оставив только шляпу и туфли. Фотография появилась на личной странице в Instagram Наоми Кэмпбелл.

«Я верю, что в жизни все происходит, как должно быть. Потребовалось 33 года, чтобы сняться в кампании Vivienne Westwood, и я счастлива, что смогла сделать это в 49. Это должно было когда-нибудь случиться», — написала она.

Подписчики забросали модель комплиментами. Некоторые признались, что Кэмпбелл остается потрясающе красивой, несмотря на приличный для модельного бизнеса возраст. Другие попросили проводить такие съемки чаще.

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